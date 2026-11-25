जयपुर जिला परिषद में कुल 57 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के 42, भाजपा के 13 और आरएलपी के दो सदस्य हैं। चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर जिला परिषद में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को सामने ला दिया।

चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा को मिले 14 वोटों की रही। जिला परिषद में भाजपा के केवल 13 सदस्य निर्वाचित हुए थे

जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार यशवीर सूरा ने भाजपा के राजेश गुर्जर को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। सूरा को कुल 42 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार राजेश गुर्जर के पक्ष में 14 सदस्यों ने मतदान किया। खास बात यह रही कि भाजपा के पास जिला परिषद में महज 13 सदस्य थे, लेकिन उसे एक वोट अतिरिक्त मिला। वहीं, दो सदस्यों वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का एक सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचा।

जयपुर जिला परिषद में कुल 57 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के 42, भाजपा के 13 और आरएलपी के दो सदस्य हैं। चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर जिला परिषद में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को सामने ला दिया। कांग्रेस ने अपने सभी 42 सदस्यों का समर्थन हासिल करते हुए जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा बरकरार रखा।

भाजपा को अपने सदस्यों से एक वोट ज्यादा मिला चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा को मिले 14 वोटों की रही। जिला परिषद में भाजपा के केवल 13 सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार राजेश गुर्जर को 14 वोट मिले। यानी भाजपा को अपने सदस्यों की संख्या से एक वोट ज्यादा मिला। दूसरी तरफ, आरएलपी के दो सदस्यों में से एक सदस्य वोट डालने नहीं पहुंचा। इससे चुनाव में कुल 56 सदस्यों ने ही मतदान किया।

वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच खींचतान जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान जिला परिषद परिसर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच खींचतान शुरू हो गई। मौके पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई।

इस दौरान कांग्रेस विधायक विद्याधर चौधरी की पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस नेताओं की ओर से परिसर में प्रवेश की कोशिश और पुलिस की रोक-टोक के बीच माहौल गर्मा गया। हालांकि, बाद में अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद विवाद शांत हो गया और मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

इससे पहले नामांकन के दौरान भी भाजपा नेताओं को परिसर के अंदर जाने से रोके जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया के दौरान दोनों प्रमुख दलों के नेताओं और पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली।

कौन हैं यशवीर सूरा? कांग्रेस ने जिला प्रमुख के चुनाव के लिए बुधवार सुबह ही यशवीर सूरा के नाम पर मुहर लगाई थी। सूरा जयपुर जिला परिषद के वार्ड संख्या 28 से निर्वाचित सदस्य हैं। वे युवा कांग्रेस में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं।

पार्टी ने उनके राजनीतिक अनुभव और संगठन में सक्रियता को देखते हुए उन्हें जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया था। नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस ने अपने सदस्यों के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की।

जयपुर जिला परिषद में किस पार्टी के कितने सदस्य? जयपुर जिला परिषद की कुल 57 सीटों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के खाते में 13 सीटें आई थीं, जबकि आरएलपी के दो उम्मीदवार चुनाव जीतकर जिला परिषद पहुंचे थे।