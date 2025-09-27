भाई मैंने जहर खा लिया, मैं मरने जा रहा हूं; जयपुर में एक युवक ने किया सुसाइड,परिवार ने लगाए ये आरोप

जयपुर में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया। 26 वर्षीय युवक ने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। आखिरी वक्त में उसने अपने बड़े भाई को फोन कर कहा— “मैंने जहर खा लिया है, मरने जा रहा हूं

जयपुर में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया। 26 वर्षीय युवक ने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। आखिरी वक्त में उसने अपने बड़े भाई को फोन कर कहा— “मैंने जहर खा लिया है, मरने जा रहा हूं।” लेकिन मदद की आस में किया गया यह फोन भी उसकी जिंदगी नहीं बचा पाया।

गोविंदपुरा, सांगानेर सदर निवासी रवि नामा फाइनेंस एजेंट का काम करता था। पिता की मौत के बाद तीनों भाई एक साथ ही रहते थे। शुक्रवार सुबह वह रोज की तरह बाइक लेकर काम पर निकला। परिजनों को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद घर पर मातम छा जाएगा।

करीब 1:30 बजे रवि ने अपने बड़े भाई गणेश को कॉल किया और भावुक लहजे में कहा— “मैं सब छोड़कर जा रहा हूं।” गणेश ने घबराकर कई बार कॉल बैक किया, लेकिन रवि ने फोन नहीं उठाया। परिवार में हड़कंप मच गया। रिश्तेदार और परिजन चारों ओर उसकी तलाश में निकल पड़े।

रवि के जीजा भावेश सीधे सांगानेर सदर थाने पहुंचे। वहां ड्यूटी ऑफिसर ASI रामावतार को सारी बात बताई और लोकेशन निकालकर मदद करने की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि मदद करने की बजाय ड्यूटी ऑफिसर ने उपेक्षा दिखाई। कथित तौर पर उन्होंने कहा— “मर जाए तब आ जाना, पोस्टमॉर्टम करवा देंगे।” इसके बाद उन्हें थाने से बाहर भी निकाल दिया गया।

परिजन मायूस होकर लौटे तो इधर रवि का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। मदद की उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी।

करीब तीन घंटे की खोजबीन के बाद शाम 4:30 बजे मालपुरा गेट थाना पुलिस को सूचना मिली कि मुहाना मोड़ पुलिया के पास रेलवे ट्रैक के पास एक शव पड़ा है। पास ही रवि की बाइक भी खड़ी मिली। पहचान हुई तो यह खबर घर तक पहुंची। परिवार पर ग़म का पहाड़ टूट पड़ा। शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया।

घटना के बाद परिजनों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। उन्होंने साफ कहा कि अगर समय रहते लोकेशन दी जाती तो रवि को बचाया जा सकता था। वहीं, GRP थाना SHO अरुण चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सुसाइड की वजह का पता लगाने की कोशिश हो रही है।

इधर सांगानेर सदर SHO अनिल जैमिनी का कहना है कि ड्यूटी ऑफिसर ने परिवार को अपने स्तर पर खोजबीन करने को कहा था। पुलिस ने भी लोकेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन फोन पहले ही बंद हो चुका था।