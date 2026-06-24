जयपुर में शराब पार्टी रोकना पड़ा भारी; समझाने गए युवक की हत्या

रात गहराने के साथ विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि युवकों ने घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कॉलोनी में दहशत फैल गई। घर के बाहर खड़ी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने लाइटें और सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए

जयपुर के सांगानेर इलाके में एक मामूली विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घर के बाहर शराब पी रहे युवकों को टोकना 28 वर्षीय संजू शर्मा के लिए जानलेवा साबित हुआ। पहले घर पर पथराव हुआ, फिर समझाने गए संजू को घेरकर इतना पीटा गया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शादी की रात शुरू हुआ विवाद गोविंदपुरा की शिक्षा सागर कॉलोनी में मंगलवार रात पड़ोस के खेत में शादी समारोह चल रहा था। इलाके में चहल-पहल थी और लोग शादी के माहौल का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक संजू शर्मा के भाई की किराने की दुकान के बाहर बैठकर शराब पीने लगे। परिवार ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया।

टोकाटाकी से भड़क गए युवक परिजनों के अनुसार युवकों ने शुरुआत में वहां से जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन शराब पीने से रोके जाने की बात उन्हें नागवार गुजरी। कुछ देर बाद वे अपने अन्य साथियों को साथ लेकर वापस लौटे। गुस्से में उन्होंने घर और दुकान को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

घर पर बरसने लगे पत्थर रात गहराने के साथ विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि युवकों ने घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कॉलोनी में दहशत फैल गई। घर के बाहर खड़ी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने लाइटें और सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए ताकि उनकी पहचान न हो सके।

मामला शांत कराने निकला संजू घर के बाहर हंगामा बढ़ता देख संजू शर्मा खुद बाहर निकला। परिवार वालों के मुताबिक उसका मकसद लड़ाई करना नहीं था। वह सिर्फ युवकों को समझाने और माहौल शांत करने गया था। उसे उम्मीद थी कि बातचीत से विवाद खत्म हो जाएगा।

अकेला पाकर किया हमला संजू जैसे ही युवकों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे घेर लिया। पहले कहासुनी हुई और फिर अचानक हमला शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार हमलावरों ने पत्थरों और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। सिर पर पत्थर लगने से संजू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

खून से लथपथ सड़क पर गिरा युवक हमले के बाद संजू बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। परिवार के लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान परिवार के चार अन्य सदस्य भी घायल हो गए।

हमले के बाद फरार हुए आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल संजू को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई।

अस्पताल में चली जिंदगी की जंग गंभीर हालत में संजू शर्मा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रहे। परिवार के लोग अस्पताल के बाहर उसकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन सिर पर लगी गंभीर चोटें ज्यादा भारी पड़ गईं।

सुबह आई मौत की खबर बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे डॉक्टरों ने संजू शर्मा को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जो घर कुछ घंटे पहले सामान्य जिंदगी जी रहा था, वहां मातम पसर गया।

दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया संजू शर्मा अपने पीछे पत्नी, छह साल की बेटी और तीन साल के बेटे को छोड़ गया है। परिवार के लिए यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं, बल्कि जीवनभर का ऐसा दर्द है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बच्चों को शायद अभी यह भी समझ नहीं कि उनके पिता अब कभी घर लौटकर नहीं आएंगे।

कॉलोनी में गुस्सा और डर का माहौल घटना के बाद शिक्षा सागर कॉलोनी के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली विवाद को जिस तरह हिंसा में बदला गया, उसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

पुलिस तलाश में जुटी सांगानेर सदर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।