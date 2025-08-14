गवाह नहीं बना युवक तो; जयपुर में लोहे की रॉड से पीटा, हाथ-पैर तोड़े; CCTV में कैद हुई वारदात

जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर उस पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया।

जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर उस पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया। युवक के हाथ-पैर तोड़ दिए गए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि युवक ने एक केस में गवाह बनने से इनकार कर दिया था।

श्रीराम की नांगल, अग्रसेन नगर निवासी 25 वर्षीय आदित्य ताइक्वांडो ट्रेनर है। 12 अगस्त की शाम करीब 4 बजे उसका परिचित विशाल माडया उसके घर आया। बातचीत के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया और रोड तक ले गया। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे, विशाल के तीन-चार साथी पहले से वहां मौजूद थे। लोहे की रॉड लेकर दौड़े और आदित्य को घेर लिया।

बिना कुछ कहे ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रॉड से सीधे हाथ-पैर पर वार किए गए। आदित्य चीखता रहा, लेकिन हमलावर तब तक मारते रहे जब तक वो ज़मीन पर गिर नहीं गया। पड़ोसियों के बाहर आने पर आरोपी भाग निकले। परिजन आदित्य को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके हाथ-पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं।

हॉस्पिटल में भर्ती आदित्य ने बताया कि कुछ दिन पहले विशाल ने उसे फीस के बहाने बुलाया था। रास्ते में 5-6 लड़कों ने विशाल से मारपीट की। विशाल ने आदित्य पर उन लड़कों के नाम बताकर पुलिस को बयान देने का दबाव डाला। लेकिन आदित्य ने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया।

इसके बाद विशाल ने बदला लेने की प्लानिंग की और अपने साथियों के साथ हमला किया। हमला पूरी तरह प्लान किया गया था – टाइम, लोकेशन और हथियार सब तय था।

घटना घर के पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में हमलावरों का चेहरा और भागने की दिशा साफ नजर आ रही है। परिजनों ने शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

इस हमले के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोग हैरान हैं कि गवाही न देने पर भी इतनी बेरहमी से हमला किया जा सकता है। पुलिस इस केस को क्राइम एंगल से देख रही है। कॉल डिटेल, CCTV और लोकेशन हिस्ट्री खंगाली जा रही है।