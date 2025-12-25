Hindustan Hindi News
जयपुर में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और बेटी, 4 माह के मासूम के सामने मां ने खाया जहर

Dec 25, 2025 09:06 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ दहेज के दानव ने एक और विवाहित महिला की जिंदगी छीन ली। शहर के महेश नगर थाना इलाके में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हृदय विदारक बात यह है कि महिला ने यह आत्मघाती कदम अपने महज चार महीने के मासूम बेटे के सामने उठाया।

मृतका की पहचान श्वेता राव (32) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, श्वेता पिछले करीब एक महीने से अपने पीहर (मायके) गई हुई थी। वह हाल ही में अपने ससुराल वापस लौटी थी। लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही उसे फिर से उन्हीं तानों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिनसे बचने के लिए वह मायके गई थी।

परिजनों के अनुसार, घर लौटते ही मानसिक तनाव और कलह इस कदर बढ़ी कि श्वेता ने गेहूं की टंकी में रखी जहरीली सल्फास की गोलियां निकाल कर खा लीं। जहर का असर होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया।

श्वेता की मौत के बाद उसके मायके पक्ष में कोहराम मच गया है। मृतका की मां ने महेश नगर थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या और गंभीर प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं।

परिजनों का कहना है कि साल 2024 में श्वेता की शादी फतेहपुर शेखावाटी निवासी नरेंद्र सिंह के साथ बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी। नरेंद्र जयपुर की एक निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति नरेंद्र और उसके परिवार वाले दहेज की मांग को लेकर श्वेता को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले श्वेता को अक्सर यह कहकर प्रताड़ित करते थे कि, "तू सुसाइड कर ले, ताकि पति दूसरी शादी कर सके। मासूम का क्या कसूर?

इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू वह 4 महीने का मासूम बच्चा है, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया। जिस मां ने अभी कुछ महीने पहले ही उसे जन्म दिया था, वह दहेज के लोभियों के दबाव में उसे अकेला छोड़कर चली गई।

महेश नगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि मृतका की मां की शिकायत के आधार पर पति नरेंद्र सिंह और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

हमने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या (Dowry Death) की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।- पुलिस जांच अधिकारी

