जैश कमांडर से निकाह की तैयारी कर रही थी जयपुर की महिला आतंकी ATS की जांच में बड़े दावे
राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने जयपुर निवासी बबीता धाकड़ उर्फ खादिजा को गिरफ्तार कर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अदालत ने उसे 27 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज रखा है।
जयपुर की एक 38 वर्षीय महिला की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे उसे पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कथित नेटवर्क तक ले गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि महिला न सिर्फ संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में थी, बल्कि पाकिस्तान जाकर एक कथित आतंकी कमांडर से निकाह करने की तैयारी भी कर रही थी।
राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने जयपुर निवासी बबीता धाकड़ उर्फ खादिजा को गिरफ्तार कर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अदालत ने उसे 27 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज रखा है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन फॉरेंसिक जांच कर रही हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदली सोच
पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर बताया कि वर्ष 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी रुचि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों के बारे में जानने में बढ़ी। उसने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से जुड़े अकाउंट और पेज खंगालने शुरू किए। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी दौरान उसकी बातचीत पाकिस्तान के कई लोगों से शुरू हुई और संपर्क लगातार बढ़ता गया।
मोबाइल से मिले चैट, वीडियो और संदिग्ध संपर्क
एटीएस के अनुसार महिला के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान के कई नागरिकों से बातचीत के सबूत मिले हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि उसके फोन से चैट, वीडियो और ऐसे संपर्क नंबर बरामद हुए हैं, जिनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों से होने का संदेह है। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि महिला ने एक आतंकी ऑपरेटिव के कहने पर भारतीय मोबाइल नंबरों से जुड़े वन टाइम पासवर्ड (OTP) साझा किए, जिससे उन नंबरों का इस्तेमाल सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर किया जा सके।
ऑनलाइन दोस्ती से निकाह तक की कहानी
जांच एजेंसियों के मुताबिक महिला की सबसे ज्यादा बातचीत अबू उबैदा नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया। पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर बताया कि दोनों के बीच भावनात्मक संबंध बन गए थे। बाद में उस व्यक्ति ने उससे निकाह का प्रस्ताव रखा और उसे इस्लाम की धार्मिक शिक्षाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया। महिला ने कथित रूप से अपना नाम बदलकर खादिजा रख लिया और धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि दिखानी शुरू कर दी।
नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने की थी योजना
एफआईआर के अनुसार अबू उबैदा ने महिला को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया था, जहां उसे जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने की बात कही गई। इसके लिए उससे पासपोर्ट बनवाने को कहा गया। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान पहुंचने के लिए नेपाल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे संभावित रास्तों पर चर्चा हुई थी। यात्रा का खर्च जुटाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर भी बातचीत हुई। पुलिस का कहना है कि महिला ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मोबाइल एप डाउनलोड किए थे और इस विषय पर इंटरनेट पर जानकारी भी जुटाई थी।
2018 की शादी, फिर अलगाव और बढ़ती ऑनलाइन नजदीकियां
जांच के मुताबिक महिला की शादी वर्ष 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पति से उसका अलगाव हो गया। अधिकारियों का मानना है कि इसी दौरान वह सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हुई और धीरे-धीरे ऐसे लोगों के संपर्क में आई जिन्होंने भावनात्मक रूप से उसका विश्वास जीतने की कोशिश की। जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को संभावित ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और हनी ट्रैप के एंगल से भी देख रही हैं।
विस्फोटक बनाने की जानकारी भी खोजी
जांच अधिकारियों का दावा है कि महिला ने इंटरनेट पर विस्फोटक बनाने से जुड़ी जानकारी भी खोजी थी। इसके अलावा उसके कथित पाकिस्तानी हैंडलर ने भारत में सक्रिय नेटवर्क के बारे में भी उसे जानकारी दी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन सभी दावों की पुष्टि मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।
जांच अभी जारी, कई सवालों के जवाब बाकी
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विस्तृत पड़ताल जारी है। यह पता लगाया जा रहा है कि महिला की भूमिका केवल ऑनलाइन संपर्क तक सीमित थी या वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। मामले की हर कड़ी को तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर परखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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