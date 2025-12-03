जयपुर में महिला को पेट्रोल डालकर जलाने के बाद मौत,जेठ, चाचा और ससुर ने लगाई थी आग; प्रेमी की अस्पताल में पहले ही मौत

संक्षेप: जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी-प्रेमिका में से महिला सोनी देवी ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी-प्रेमिका में से महिला सोनी देवी ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रेमी कैलाश गुर्जर की मौत अस्पताल में सोमवार रात ही हो गई थी। दोनों को 28 नवंबर की रात राजस्थान के गट्टू के मौखमपुरा इलाके के बाड़ोलाव गांव में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आग लगाई गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, कैलाश (25) और सोनी (30) अपने खेत के मचान पर थे, जब सोनी के चाचा-ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश गुर्जर ने उन्हें एक साथ देख लिया। आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने गुस्से में दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

मौखमपुरा थाना प्रभारी सुरेश कुमार गुर्जर ने बताया कि कैलाश लगभग 70 प्रतिशत और सोनी 90 प्रतिशत तक झुलस गए थे। दोनों को आईसीयू बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था। कैलाश की मौत सोमवार देर रात हो गई, जबकि सोनी ने मंगलवार सुबह करीब 3 बजे दम तोड़ दिया।

घटना के महज 12 घंटे के भीतर गट्टू एएसपी शिवलाल बैरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल की टीम ने आरोपी बिरदी चंद और गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में मामला हत्या के प्रयास के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों की मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ दी गई।

पुलिस ने बताया कि घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस मामले को पुरानी रंजिश और परिवारिक विवाद से जोड़ा जा रहा है।

कैलाश शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं, साथ ही बड़े भाई की एक बच्ची को गोद लिया हुआ था। सोनी देवी के पति गिरधारी की 2017 में एक पेड़ गिरने से मौत हो गई थी। सोनी के परिवार और पति की जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों प्रेमी-प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले थे और परस्पर रंजिश को लेकर उनकी हत्या की गई।

कैलाश पत्थर चिनाई का काम करता था, जबकि सोनी खेती-बाड़ी और घर संभालती थी। पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर राशि डोगरा ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण यह दर्दनाक घटना हुई।

कैलाश की मौत के बाद मंगलवार को गांववासियों ने गुस्से में मौखमपुरा-बीचून रोड जाम कर धरना दिया। उन्होंने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश दोनों फैला दिए हैं। स्थानीय लोग और समाजिक संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।