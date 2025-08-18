जयपुर : पति से झगड़े के बाद पत्नी ने बेटी के साथ छत से लगाई छलांग, बेटी की मौत, खुद ICU में भर्ती

जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 32 वर्षीय महिला अपनी 5 साल की बेटी को गोद में लेकर घर की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई।

जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 32 वर्षीय महिला अपनी 5 साल की बेटी को गोद में लेकर घर की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृत बच्ची की मां के भाई ने आरोप लगाया है कि महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे छत से धक्का देकर गिराया गया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

यह मामला 14 अगस्त की रात का है। मुरलीपुरा स्कीम के दधीचि नगर निवासी मंजू मीणा (32) अपनी बेटी प्रियांशी (5) और 12 वर्षीय बेटे के साथ मकान की तीसरी मंजिल की छत पर थी। उसी दौरान मंजू का पति रविंद्र कुमार (35) घर पहुंचा। जानकारी के अनुसार, रविंद्र और मंजू के बीच मोबाइल कॉल पर पहले से ही झगड़ा हुआ था। गुस्से में रविंद्र ने मंजू को धमकी दी और कहा कि घर आकर देख लेगा।

रात करीब 8:30 बजे जब रविंद्र घर पहुंचा तो दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसी बीच मंजू अपनी बेटी को गोद में लेकर छत से नीचे गिर गई। जोरदार धमाके के साथ मां-बेटी जमीन पर गिरीं। पड़ोसियों की मदद से दोनों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत में प्रियांशी को SMS अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां मंजू अभी भी नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है।

घायल महिला के भाई अजय कुमार, जो अलवर जिले के खैरथल-तिजारा का निवासी है, ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय का कहना है कि उसकी बहन को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वाले लगातार रुपयों की मांग करते और मना करने पर मारपीट तक करते थे। कई बार पैसे देकर रिश्ते को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात नहीं बदले।

अजय ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात उसकी बहन को छत से धक्का देकर गिराया गया है। उसका कहना है कि मंजू अपनी बेटी के साथ छत पर खड़ी थी और पति रविंद्र ने धक्का दिया। इसी आरोप के आधार पर मुरलीपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मुरलीपुरा SHO वीरेंद्र कुरील ने बताया कि मृत बच्ची की मां का भाई अजय कुमार की शिकायत पर पति रविंद्र के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। शनिवार रात पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि मंजू और रविंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविंद्र सीकर जिले के रींगस में रहकर प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, जबकि मंजू अपने बच्चों, सास-ससुर और अन्य परिजनों के साथ मुरलीपुरा में रहती थी।

इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रताड़ना के मामलों को उजागर कर दिया है। शादी को 13 साल बीत जाने के बावजूद मंजू को कथित रूप से दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उसके परिवार की ओर से कई बार रुपए दिए गए, लेकिन रविंद्र और उसके परिवार का रवैया नहीं बदला। यही वजह रही कि महिला का वैवाहिक जीवन लगातार तनावपूर्ण बना रहा।