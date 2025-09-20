jaipur woman found hanged body with injuries जयपुर में विवाहिता फंदे पर लटकी, शरीर पर चोट के निशान, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur woman found hanged body with injuries

जयपुर में विवाहिता फंदे पर लटकी, शरीर पर चोट के निशान

जयपुर में एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को अपने ससुराल में फंदे पर लटके पाया गया। मृतक प्रियंका तनेजा (32) के शरीर पर चोट के निशान देखे गए, जिससे उसके परिवार ने इसे हत्या का मामला बताया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 10:13 PM
जयपुर में एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को अपने ससुराल में फंदे पर लटके पाया गया। मृतक प्रियंका तनेजा (32) के शरीर पर चोट के निशान देखे गए, जिससे उसके परिवार ने इसे हत्या का मामला बताया है। मामला रामगंज थाने के क्षेत्र का है और पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

जानकारी के अनुसार, प्रियंका जौहरी बाजार, जयपुर में अपने पति हरीश तनेजा के साथ रहती थी। हरीश राजापार्क में सरस डेयरी बूथ चलाता है। प्रियंका की शादी करीब चार साल पहले फरवरी 2021 में हुई थी। उसके भाई मनीष तनेजा ने बताया कि प्रियंका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसकी शादी में परिवार ने बातचीत करके हरीश के साथ राजी हुई थी।

मृतक प्रियंका ने मौत से पहले अपनी बड़ी बहन टीना को कॉल कर बताया था कि उसका पति शराब पीकर उसे मारपीट कर रहा है। उसने बताया कि हरीश लात-घूसों से पीट रहा है और पीहर से एक लाख रुपए लाने की मांग कर रहा है। इस कॉल के बाद ही प्रियंका का शव कमरे में फंदे पर लटका पाया गया।

प्रियंका के भाई मनीष का कहना है कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उन्होंने बताया कि प्रियंका के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उसे प्रताडि़त किया गया और हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया। मनीष ने बताया कि हरीश तनेजा ने पहले भी दहेज की मांग के लिए प्रियंका से मारपीट की थी और पैसे लेने की कई बार कोशिश की।

पुलिस ने शव को SMS हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और उसके बाद परिजनों को सौंपा। प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने भाई की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रियंका का परिवार अजमेर में रहता है और सूचना मिलते ही वे जयपुर पहुंचे। भाई मनीष ने कहा कि उनकी बहन अपने पति की मारपीट और दबाव के चलते परेशान थी। प्रियंका को फंदे पर लटका देख परिवार में शोक का माहौल है।

Crime News

