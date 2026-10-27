टैंकर और ट्यूबवेल के झंझट से मिलेगी मुक्ति; जयपुर की इन कॉलोनियों में आएगा बीसलपुर का पानी

जयपुर नगर निगम में शामिल किए गए नए इलाकों में अब घर-घर पानी पहुंचाने की तैयारी है। इसके तहत निवाड़ू, हाथोज, बीर हाथोज, ब्योतावाला और पीथावास के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नए कनेक्शन देने की तैयारी ऐसे समय में हो रही है, जब राजस्थान में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट की आशंका को लेकर विभाग सतर्क है।

राजधानी जयपुर में गर्मी की आहट के साथ ही पानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। एक तरफ शहर के बाहरी इलाकों में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार अब नए घरों तक बीसलपुर का पानी पहुंचाने की तैयारी में जुटी है। जयपुर के विस्तारित इलाकों में 3 हजार से ज्यादा लोगों को जल्द ही घरों में पानी का कनेक्शन मिलने वाला है। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब गर्मियों में पानी की खपत बढ़ेगी, तब नए कनेक्शनों की जरूरत कैसे पूरी होगी?

1. जयपुर के इन इलाकों में पहुंचेगा बीसलपुर का पानी जयपुर नगर निगम में शामिल किए गए नए इलाकों में अब घर-घर पानी पहुंचाने की तैयारी है। इसके तहत निवाड़ू, हाथोज, बीर हाथोज, ब्योतावाला और पीथावास के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये इलाके अब PHED के पृथ्वीराज नगर खंड के अंतर्गत आते हैं।

इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पानी की बेहतर सुविधा का इंतजार है। कई जगहों पर पानी के लिए ट्यूबवेल, टैंकर और निजी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब नई योजना के तहत घरों तक कनेक्शन पहुंचने से लोगों को राहत मिल सकती है।

विभाग ने कुछ इलाकों में नए कनेक्शनों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आवेदन मिलने और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी।

2.दिसंबर की डेडलाइन, फरवरी 2027 तक कनेक्शन का लक्ष्य पानी के नए कनेक्शन देने के काम को पूरा करने के लिए विभाग ने 31 दिसंबर की समयसीमा तय की है। हालांकि, विभाग के एक इंजीनियर के मुताबिक, सभी घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का काम फरवरी 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

यानी जयपुर के इन नए इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कनेक्शन देने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया के साथ सप्लाई की व्यवस्था भी संभाली जा सके।

3. गर्मी में बढ़ेगी पानी की मांग, विभाग की बढ़ी चिंता नए कनेक्शन देने की तैयारी ऐसे समय में हो रही है, जब राजस्थान में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट की आशंका को लेकर विभाग सतर्क है। बीसलपुर बांध में पानी की मौजूदा स्थिति दूसरे सतही जल स्रोतों जैसी गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन नए कनेक्शनों से मांग बढ़ने की चिंता बनी हुई है।

PHED के एक वरिष्ठ इंजीनियर के मुताबिक, गर्मियों में पानी की खपत चरम पर पहुंचने के दौरान अतिरिक्त कनेक्शनों का प्रबंधन बड़ी चुनौती होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कई महीने पहले से वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है।

योजना के तहत बीसलपुर के पानी के साथ भूजल को मिलाकर सप्लाई करने के विकल्प पर भी काम किया जा रहा है। वहीं, फिलहाल ऊंची इमारतों को नए पानी के कनेक्शन नहीं देने का फैसला किया गया है। इससे साफ है कि विभाग एक तरफ नए इलाकों तक पानी पहुंचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों पर बढ़ते दबाव को भी संभालना चाहता है।

4. डेढ़ लाख से बढ़कर 4.5 लाख लोगों तक पहुंचेगा पानी पृथ्वीराज नगर खंड के तहत अभी करीब 1.5 लाख लोगों को बीसलपुर का पानी मिल रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़कर करीब 4.5 लाख होने की उम्मीद है।

इसका मतलब है कि आने वाले समय में करीब तीन गुना आबादी को इस व्यवस्था के जरिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियों में बढ़ती आबादी को देखते हुए यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि, इसके साथ सप्लाई की निरंतरता बनाए रखना भी विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी।

5. ₹747 करोड़ की योजना, 45 जलाशय तैयार पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना को 4 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था। इस परियोजना पर 747.08 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 46 उच्च जलाशयों (एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर) और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण शामिल है।