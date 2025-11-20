Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur vvip area leopard entry school colony chaos how reached city center
VVIP क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक, स्कूल और कॉलोनी में फैली अफरा-तफरी, आखिर कैसे पहुंचा शहर के बीचोंबीच?

VVIP क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक, स्कूल और कॉलोनी में फैली अफरा-तफरी, आखिर कैसे पहुंचा शहर के बीचोंबीच?

संक्षेप: राजस्थान की राजधानी जयपुर गुरुवार सुबह उस वक्त सिहर उठी, जब वीवीआईपी जोन सिविल लाइंस में एक तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया।

Thu, 20 Nov 2025 04:10 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान की राजधानी जयपुर गुरुवार सुबह उस वक्त सिहर उठी, जब वीवीआईपी जोन सिविल लाइंस में एक तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया। यह इलाका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के आवासों के कारण हाई-सिक्योरिटी ज़ोन माना जाता है। बावजूद इसके, सुबह करीब साढ़े सात बजे एक तेंदुआ सीधे टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भीतर घुस गया—और इसके बाद शुरू हुई लगभग दो घंटे की अफरा-तफरी, खोजबीन और रेस्क्यू की दौड़।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेंदुए की पहली झलक स्कूल स्टाफ ने देखी। जानवर सीढ़ियों के पास दिखाई दिया तो तत्काल सभी छात्रों को सुरक्षित कमरों में बंद कर दिया गया। अधिकारी और पुलिस को सूचना दी गई और स्कूल परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया। करीब डेढ़ घंटे तक तेंदुआ अलग-अलग दिशाओं में घूमता रहा, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को अपनी रणनीति बार–बार बदलनी पड़ी।

स्कूल से निकलने के बाद तेंदुआ कॉलोनी में दौड़ता हुआ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के सरकारी आवास के सामने से गुज़रा और फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में जा घुसा। वहां मौजूद हाउस गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज में जानवर की मौजूदगी की पुष्टि की और तुरंत वन विभाग से संपर्क किया।

वाइल्डलाइफ टीम के पहुंचने तक तेंदुआ दोबारा बाहर निकलकर गली–कूचों में घूमने लगा। वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अशोक तंवर ने बताया, “जानवर लगातार अपनी जगह बदल रहा था, कभी बगीचे में तो कभी पड़ोसी मकानों की तरफ भाग रहा था। ऐसे में ट्रेंकुलाइजर का निशाना लगाना मुश्किल था। जब वह पास की एक कोठी की पिछली लॉबी में काफी देर तक छिपा रहा, तब टीम ने बर्तन और बाल्टी की आवाज़ का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाला। इसी दौरान मौका देखकर ट्रेंकुलाइज किया गया।”

अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन में लगभग डेढ़ घंटे का वक्त लग गया क्योंकि टीम जानवर को बिना किसी नुकसान के काबू करना चाहती थी।

जयपुर में यह पहली घटना नहीं है जब तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा हो। कुछ ही समय पहले गोपालपुरा बाईपास की एक कंपनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था। उससे भी पहले गुर्जर घाटी में ग्रामीणों ने मिलकर एक तेंदुए को पीट–पीटकर मार दिया था। इन लगातार घटनाओं ने वन विभाग और सुरक्षा तंत्र—दोनों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) शिखा मेहरा के अनुसार, “ऐसी स्थितियों में विभाग की प्राथमिकता मानव और वन्यजीव—दोनों की सुरक्षा होती है।”

पर विशेषज्ञ मानते हैं कि मुद्दा इससे कहीं गहरा है।

वन इलाकों में तेजी से बढ़ रहा मानवीय दखल, जंगलों के आसपास निर्माण, और भोजन–पानी की कमी जैसे कारक तेंदुओं को शहरों की ओर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सीधे–सीधे पारिस्थितिकी तंत्र में बिगाड़ का संकेत है।

अब वन विभाग इस बात की विस्तृत जांच कर रहा है कि यह तेंदुआ आखिर किस मार्ग से जंगल से निकलकर कई किलोमीटर दूर सिविल लाइंस के संवेदनशील ज़ोन तक पहुंच गया।

तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने के बाद मेडिकल टीम ने उसकी जांच की। वन विभाग के अनुसार, जानवर स्वस्थ है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

उधर, इलाके में पुलिस और वन विभाग की अतिरिक्त टीमों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Sachin Pilot

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।