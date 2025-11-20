VVIP क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक, स्कूल और कॉलोनी में फैली अफरा-तफरी, आखिर कैसे पहुंचा शहर के बीचोंबीच?

संक्षेप: राजस्थान की राजधानी जयपुर गुरुवार सुबह उस वक्त सिहर उठी, जब वीवीआईपी जोन सिविल लाइंस में एक तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया।

राजस्थान की राजधानी जयपुर गुरुवार सुबह उस वक्त सिहर उठी, जब वीवीआईपी जोन सिविल लाइंस में एक तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया। यह इलाका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के आवासों के कारण हाई-सिक्योरिटी ज़ोन माना जाता है। बावजूद इसके, सुबह करीब साढ़े सात बजे एक तेंदुआ सीधे टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भीतर घुस गया—और इसके बाद शुरू हुई लगभग दो घंटे की अफरा-तफरी, खोजबीन और रेस्क्यू की दौड़।

तेंदुए की पहली झलक स्कूल स्टाफ ने देखी। जानवर सीढ़ियों के पास दिखाई दिया तो तत्काल सभी छात्रों को सुरक्षित कमरों में बंद कर दिया गया। अधिकारी और पुलिस को सूचना दी गई और स्कूल परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया। करीब डेढ़ घंटे तक तेंदुआ अलग-अलग दिशाओं में घूमता रहा, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को अपनी रणनीति बार–बार बदलनी पड़ी।

स्कूल से निकलने के बाद तेंदुआ कॉलोनी में दौड़ता हुआ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के सरकारी आवास के सामने से गुज़रा और फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में जा घुसा। वहां मौजूद हाउस गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज में जानवर की मौजूदगी की पुष्टि की और तुरंत वन विभाग से संपर्क किया।

वाइल्डलाइफ टीम के पहुंचने तक तेंदुआ दोबारा बाहर निकलकर गली–कूचों में घूमने लगा। वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अशोक तंवर ने बताया, “जानवर लगातार अपनी जगह बदल रहा था, कभी बगीचे में तो कभी पड़ोसी मकानों की तरफ भाग रहा था। ऐसे में ट्रेंकुलाइजर का निशाना लगाना मुश्किल था। जब वह पास की एक कोठी की पिछली लॉबी में काफी देर तक छिपा रहा, तब टीम ने बर्तन और बाल्टी की आवाज़ का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाला। इसी दौरान मौका देखकर ट्रेंकुलाइज किया गया।”

अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन में लगभग डेढ़ घंटे का वक्त लग गया क्योंकि टीम जानवर को बिना किसी नुकसान के काबू करना चाहती थी।

जयपुर में यह पहली घटना नहीं है जब तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा हो। कुछ ही समय पहले गोपालपुरा बाईपास की एक कंपनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था। उससे भी पहले गुर्जर घाटी में ग्रामीणों ने मिलकर एक तेंदुए को पीट–पीटकर मार दिया था। इन लगातार घटनाओं ने वन विभाग और सुरक्षा तंत्र—दोनों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) शिखा मेहरा के अनुसार, “ऐसी स्थितियों में विभाग की प्राथमिकता मानव और वन्यजीव—दोनों की सुरक्षा होती है।”

पर विशेषज्ञ मानते हैं कि मुद्दा इससे कहीं गहरा है।

वन इलाकों में तेजी से बढ़ रहा मानवीय दखल, जंगलों के आसपास निर्माण, और भोजन–पानी की कमी जैसे कारक तेंदुओं को शहरों की ओर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सीधे–सीधे पारिस्थितिकी तंत्र में बिगाड़ का संकेत है।

अब वन विभाग इस बात की विस्तृत जांच कर रहा है कि यह तेंदुआ आखिर किस मार्ग से जंगल से निकलकर कई किलोमीटर दूर सिविल लाइंस के संवेदनशील ज़ोन तक पहुंच गया।

तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने के बाद मेडिकल टीम ने उसकी जांच की। वन विभाग के अनुसार, जानवर स्वस्थ है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।