जयपुर में सुबह 10 बजे तक 14.7%; चौमूं के हाड़ौता में EVM खराब

सुबह 10 बजे तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मौजमाबाद पंचायत समिति में 16.79% मतदान हुआ। जोबनेर में 15.96%, चौमूं में 15.34% और दूदू में 15.33% मतदाताओं ने वोट डाले।

जयपुर जिले में पहले चरण के लिए कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता शामिल हैं।

जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में गुरुवार सुबह से मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले की 8 पंचायत समितियों में औसतन 14.70% मतदान हुआ। शुरुआती आंकड़ों में मौजमाबाद सबसे आगे रहा, जहां 16.79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, गोविंदगढ़ में सबसे कम 12.91% वोटिंग दर्ज की गई। इस बीच चौमूं पंचायत समिति के हाड़ौता में बूथ संख्या-36 पर EVM खराब होने से मतदान रुक गया। सूचना मिलने पर निर्वाचन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई।

जिले में जिला परिषद के 22 वार्डों और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार कितनी बढ़ती है और शाम तक कितने प्रतिशत वोटिंग होती है।

मौजमाबाद में सबसे ज्यादा, गोविंदगढ़ में सबसे कम वोटिंग सुबह 10 बजे तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मौजमाबाद पंचायत समिति में 16.79% मतदान हुआ। जोबनेर में 15.96%, चौमूं में 15.34% और दूदू में 15.33% मतदाताओं ने वोट डाले। झोटवाड़ा में 14.78%, सांभरलेक में 13.32% और किशनगढ़-रेनवाल में 13.29% मतदान दर्ज किया गया। गोविंदगढ़ में सबसे कम 12.91% वोटिंग हुई।

मतदान के शुरुआती घंटों में मौजमाबाद और जोबनेर जैसे क्षेत्रों में वोटिंग का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहा। हालांकि, मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, ऐसे में अंतिम आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।

7.43 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जयपुर जिले में पहले चरण के लिए कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं के वोट से जिला परिषद के 22 वार्डों और पंचायत समिति के 146 वार्डों में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी।

जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि पंचायत समिति के 146 वार्डों में कुल 415 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन वार्डों में जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 10 और 15 से 26 तक शामिल हैं।

मतदान के लिए जिले की 8 पंचायत समितियों में कुल 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है।

चौमूं के हाड़ौता में EVM खराब, मतदान रुका मतदान के दौरान चौमूं पंचायत समिति के हाड़ौता गांव में बूथ संख्या-36 पर EVM मशीन खराब हो गई। इसके चलते यहां मतदान रुक गया। सूचना मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। मशीन में आई खराबी को दूर करने के बाद मतदान दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवार के साथ डाला वोट राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मौजमाबाद पंचायत समिति के श्रीनिवासपुरा गांव में बूथ संख्या-92 पर मतदान किया। वह अपनी पत्नी नारायणी देवी, बेटे चिन्मय कुमार (आशु) और बेटी पूजा के साथ वोट डालने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई।

वहीं, जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गोविंदगढ़ और ढोढ़सर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान व्यवस्था का जायजा लिया और मतदाताओं से बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की।

दूदू-मौजमाबाद में 1.60 लाख मतदाता दूदू और मौजमाबाद पंचायत समितियों में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में कुल 1 लाख 60 हजार 283 मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे।