जयपुर में सुबह 10 बजे तक 14.7%; चौमूं के हाड़ौता में EVM खराब
सुबह 10 बजे तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मौजमाबाद पंचायत समिति में 16.79% मतदान हुआ। जोबनेर में 15.96%, चौमूं में 15.34% और दूदू में 15.33% मतदाताओं ने वोट डाले।
जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में गुरुवार सुबह से मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले की 8 पंचायत समितियों में औसतन 14.70% मतदान हुआ। शुरुआती आंकड़ों में मौजमाबाद सबसे आगे रहा, जहां 16.79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, गोविंदगढ़ में सबसे कम 12.91% वोटिंग दर्ज की गई। इस बीच चौमूं पंचायत समिति के हाड़ौता में बूथ संख्या-36 पर EVM खराब होने से मतदान रुक गया। सूचना मिलने पर निर्वाचन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई।
जिले में जिला परिषद के 22 वार्डों और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार कितनी बढ़ती है और शाम तक कितने प्रतिशत वोटिंग होती है।
मौजमाबाद में सबसे ज्यादा, गोविंदगढ़ में सबसे कम वोटिंग
सुबह 10 बजे तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, मौजमाबाद पंचायत समिति में 16.79% मतदान हुआ। जोबनेर में 15.96%, चौमूं में 15.34% और दूदू में 15.33% मतदाताओं ने वोट डाले। झोटवाड़ा में 14.78%, सांभरलेक में 13.32% और किशनगढ़-रेनवाल में 13.29% मतदान दर्ज किया गया। गोविंदगढ़ में सबसे कम 12.91% वोटिंग हुई।
मतदान के शुरुआती घंटों में मौजमाबाद और जोबनेर जैसे क्षेत्रों में वोटिंग का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहा। हालांकि, मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, ऐसे में अंतिम आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।
7.43 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
जयपुर जिले में पहले चरण के लिए कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं के वोट से जिला परिषद के 22 वार्डों और पंचायत समिति के 146 वार्डों में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी।
जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि पंचायत समिति के 146 वार्डों में कुल 415 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन वार्डों में जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 10 और 15 से 26 तक शामिल हैं।
मतदान के लिए जिले की 8 पंचायत समितियों में कुल 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है।
चौमूं के हाड़ौता में EVM खराब, मतदान रुका
मतदान के दौरान चौमूं पंचायत समिति के हाड़ौता गांव में बूथ संख्या-36 पर EVM मशीन खराब हो गई। इसके चलते यहां मतदान रुक गया। सूचना मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। मशीन में आई खराबी को दूर करने के बाद मतदान दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया की जाएगी।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवार के साथ डाला वोट
राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मौजमाबाद पंचायत समिति के श्रीनिवासपुरा गांव में बूथ संख्या-92 पर मतदान किया। वह अपनी पत्नी नारायणी देवी, बेटे चिन्मय कुमार (आशु) और बेटी पूजा के साथ वोट डालने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई।
वहीं, जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गोविंदगढ़ और ढोढ़सर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान व्यवस्था का जायजा लिया और मतदाताओं से बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की।
दूदू-मौजमाबाद में 1.60 लाख मतदाता
दूदू और मौजमाबाद पंचायत समितियों में पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में कुल 1 लाख 60 हजार 283 मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे।
शाम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएंगी मतपेटियां
मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। चुनाव परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।