जयपुर में आज VIP मूवमेंट ,एयरपोर्ट से BJP ऑफिस तक लग सकता है जाम, इन रास्तों से बचें

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज आम लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर शहर में वीआईपी मूवमेंट रहेगा, जिसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज आम लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर शहर में वीआईपी मूवमेंट रहेगा, जिसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले रूट्स से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला राजस्थान दौरा है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे उनके जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां से वे 11:15 बजे हेलिकॉप्टर के जरिए टोंक रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे वे टोंक से वापस जयपुर लौटेंगे।

एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रहेगा भारी मूवमेंट दोपहर में जयपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक उनके स्वागत के लिए भव्य रोड शो जैसा माहौल रहेगा। इस दौरान पूरे रूट पर 11 स्वागत मंच बनाए गए हैं। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद रहेंगे। कई जगहों पर पुष्प वर्षा, बाइक रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक का पूरा मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रह सकता है। खासकर टोंक रोड, जवाहर सर्किल, दुर्गापुरा, गांधी नगर, लालकोठी और आसपास के इलाकों में यातायात दबाव बढ़ने की संभावना है।

इन रास्तों से बचें, ये विकल्प अपनाएं ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट रोड और उससे जुड़े मुख्य मार्गों से बचें। यदि आपको शहर के अंदर आवागमन करना है तो वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। दक्षिण जयपुर से आने-जाने वाले लोग बाइपास या अंदरूनी कॉलोनियों के रास्तों का सहारा ले सकते हैं।

दफ्तर जाने वाले लोग समय से पहले घर से निकलें और जहां संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों और अभिभावकों को भी ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए।

टोंक में भी रहेगा कार्यक्रम का असर टोंक में नितिन नवीन भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा, जबकि जालौर कार्यालय का शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

पार्किंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम एयरपोर्ट क्षेत्र में बसों के लिए EP सेंट्रल लॉन के पास पार्किंग तय की गई है, जबकि कारों के लिए T2 और T3 टर्मिनल के आसपास सर्विस लेन और सिद्धार्थ नगर में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा RIC परिसर, बीएस मेहता सभागार और कॉमर्स कॉलेज के आसपास भी पार्किंग स्पेस तय किए गए हैं।

पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें रूट डायवर्जन और ट्रैफिक कंट्रोल में तैनात रहेंगी।

आम जनता के लिए जरूरी सलाह ट्रैफिक पुलिस की ओर से साफ कहा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और पहले से रूट की जानकारी लेकर ही सफर करें।