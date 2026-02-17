जयपुर में 2 वेटरनरी डॉक्टर 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार; बिल पास करने के बदले मांगी घूस

राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर नगर निगम में पदस्थ दो वेटरनरी डॉक्टरों और एक संविदाकर्मी को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रकम करीब 75 लाख रुपए के बिल पास करने और जरूरी गणना आगे बढ़ाने की एवज में मांगी गई थी।

राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर नगर निगम में पदस्थ दो वेटरनरी डॉक्टरों और एक संविदाकर्मी को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रकम करीब 75 लाख रुपए के बिल पास करने और जरूरी गणना आगे बढ़ाने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी ने संविदाकर्मी को रंगे हाथों दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में दोनो डॉक्टरों की भूमिका सामने आई और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।

कार्रवाई सोमवार को उस समय हुई जब एसीबी टीम ने ट्रैप बिछाकर संविदाकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत को 4 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ लिया। यह रकम दो पशु चिकित्सा अधिकारियों—डॉ. योगेश शर्मा और डॉ. राकेश कलोरिया—के लिए ली जा रही थी। एसीबी अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम परिसर में ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

75 लाख के बिल पर अटका था ‘हिसाब’ एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, परिवादी को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का टेंडर मिला था। कार्य पूरा होने के बाद उसने नवंबर-दिसंबर 2025 के बिल नगर निगम में प्रस्तुत किए। इन बिलों की कुल राशि करीब 75 लाख रुपए थी।

आरोप है कि बिलों को आगे बढ़ाने और भुगतान प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने तकनीकी गणना के नाम पर फाइल रोक दी। टेंडर की शर्तों के अनुसार कुत्तों की नसबंदी के दौरान निकाले गए यूट्रस (UTERUS) और टेस्टिकल्स (TESTICLES) की गणना आवश्यक थी। यही ‘गणना’ रिश्वत का हथियार बन गई।

12 से 15 लाख तक की डिमांड परिवादी ने शिकायत में बताया कि नगर निगम हेरिटेज में पदस्थ डॉ. योगेश शर्मा गणना नहीं कर रहे थे और बकाया बिलों को फॉरवर्ड करने के बदले 12 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। वहीं नगर निगम ग्रेटर में पदस्थ डॉ. राकेश कलोरिया पर भी इसी तरह की मांग का आरोप है।

बताया गया कि 2 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से 4 लाख रुपए तत्काल मांगे गए थे, जबकि 1 जनवरी 2026 से 3.50 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से आगे भी भुगतान की शर्त रखी गई थी। कुल मिलाकर रिश्वत की मांग 15 लाख रुपए तक पहुंच गई थी।

कम्प्यूटर ऑपरेटर बना ‘कड़ी’ जांच में सामने आया कि दोनों डॉक्टर सीधे रकम लेने से बच रहे थे और अपने कार्यालय के संविदा कर्मचारी कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र सिंह शेखावत के जरिए घूस की वसूली करवा रहे थे। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय आनंद शर्मा के सुपरविजन में किया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई।

सोमवार को जैसे ही परिवादी ने तयशुदा 4 लाख रुपए संविदाकर्मी को सौंपे, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि रकम दोनों पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए ली जा रही थी। इसके बाद डॉ. योगेश शर्मा और डॉ. राकेश कलोरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

नसबंदी योजना में भ्रष्टाचार का साया यह मामला केवल रिश्वत का नहीं, बल्कि शहर की सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु नियंत्रण व्यवस्था से भी जुड़ा है। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में तकनीकी प्रक्रिया को रिश्वत का जरिया बनाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

एसीबी सूत्रों के अनुसार, मामले में दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और बैंक खातों सहित अन्य लेन-देन की भी जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

आगे की कार्रवाई डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि तीनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है। अदालत में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा ताकि रिश्वत की पूरी साजिश और नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

राजधानी में इस कार्रवाई के बाद नगर निगम महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी ने साफ संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।