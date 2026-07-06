जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, शटरिंग ढहने से 11 मजदूर घायल; 7-8 की हालत गंभीर

हादसे में घायल सभी मजदूरों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से ट्रॉमा सेंटर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

राजधानी जयपुर में सोमवार को एक निर्माणाधीन सरकारी भवन में बड़ा हादसा हो गया। जवाहर कला केंद्र के सामने स्थित एफटीआई (FTI) ऑफिस की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत (शटरिंग) अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन में कई मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। छत गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में 11 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है।

निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, जेएलएन मार्ग स्थित एफटीआई ऑफिस की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान भवन की छत की शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई। मलबा गिरते ही वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं।

घायलों को तत्काल एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया हादसे में घायल सभी मजदूरों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से ट्रॉमा सेंटर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को बुलाया और सभी घायलों का इलाज शुरू कराया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि शटरिंग या निर्माण कार्य में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ, हालांकि वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

घायलों की पहचान हादसे में घायल मजदूरों में लाला राम, राजीव कुमार, नीतीश कुमार, उदित, प्रमोद, बकू, कार्तिक, प्रमोद और शोक सहित 11 से अधिक मजदूर शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ मजदूरों की पहचान और स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। अस्पताल प्रशासन लगातार सभी घायलों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी निर्माणाधीन भवन में सुरक्षा मानकों का पालन और शटरिंग की मजबूती की नियमित जांच बेहद जरूरी होती है। यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे हादसों की आशंका बढ़ जाती है।