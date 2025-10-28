Hindustan Hindi News
जयपुर में रातभर बरसात, उदयपुर में टूटा रिकॉर्ड: तापमान 8 डिग्री गिरा, सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन

जयपुर में रातभर बरसात, उदयपुर में टूटा रिकॉर्ड: तापमान 8 डिग्री गिरा, सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन

संक्षेप: राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के असर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी रातभर चलती रही।

Tue, 28 Oct 2025 10:21 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के असर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी रातभर चलती रही। वहीं, उदयपुर में अक्टूबर के अंत में जबरदस्त बरसात का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

सोमवार को जयपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश हुई। बूंदी जिले के नैनवा में सबसे ज्यादा 4 इंच (93 मिमी) बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में भी बारिश का यह दौर नया रिकॉर्ड लेकर आया — 100 साल में पहली बार अक्टूबर के आखिर में यहां 9 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

जयपुर में सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई रिमझिम रातभर जारी रही, जिससे गलियां और सड़कें भीगती रहीं। लगातार बरसात और सर्द हवा के कारण राजधानी में ठिठुरन बढ़ गई है।

लगातार बारिश और बादलों के कारण प्रदेशभर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, करौली, दौसा समेत कई शहरों में दिन का तापमान बीते 24 घंटों में 6 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया।

कोटा में सोमवार को अधिकतम तापमान मात्र 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का तापमान 21.6 डिग्री दर्ज हुआ — यानी दोपहर और रात की ठंडक लगभग समान रही। वहीं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई।

कोटा में रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने भामाशाह मंडी में मंगलवार को एंट्री और नीलामी बंद रखने का निर्णय लिया है। मंडी सचिव मनोज मीना ने बताया कि धान की नीलामी मौसम साफ होने के बाद ही की जाएगी।

वहीं, लगातार बारिश से किसानों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रतापगढ़, कोटा, बारां, बूंदी और उदयपुर जिलों में खड़ी और कटी फसलें भीग गई हैं, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ गई है।

चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में 24 घंटे में 105 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं गंगरार में 114 मिमी, डूंगला में 88 मिमी, और कपासन में 58 मिमी बारिश हुई। घोसुंडा बांध के दो गेट भी 0.50 और 0.30 मीटर तक खोल दिए गए हैं।

उदयपुर के कई इलाकों में भी सड़कों पर पानी भर गया है। रुंडेडा गांव और आसपास के इलाकों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहा।

बूंदी जिले में नैनवा में 93 मिमी, बूंदी शहर में 63 मिमी, रायथल में 39 मिमी, इंद्रगढ़ में 29 मिमी बारिश दर्ज की गई।

उदयपुर जिले में मावली में 12, कुराबड़ में 19, लसाड़िया में 35, सराड़ा में 30, सलूंबर में 16 मिमी बारिश हुई।

बारां जिले में छीपाबड़ौद में 61, अंता में 33, किशनगंज में 24, मांगरोल में 31 मिमी पानी बरसा।

प्रतापगढ़ में शहर में 70 मिमी, धरियावद में 44 मिमी, दलोत में 28 मिमी और छोटी सादड़ी में 26 मिमी बारिश दर्ज की गई।

राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर और अजमेर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और ठंडी हवाओं का असर अगले दो दिन तक जारी रह सकता है। 30 अक्टूबर के बाद आसमान साफ होने और तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल पूरे राजस्थान में अक्टूबर के अंत में इस तरह की बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है — दिन में कोहरा, रात में सर्द हवा और लगातार बूंदाबांदी ने सर्दी की दस्तक दे दी है।

यह बेमौसम बारिश राजस्थान के लिए ठंड की शुरुआती दस्तक बन गई है।

