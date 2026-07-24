जयपुर में 20 बार कैब बुक की, ऑनलाइन रस्सी खरीदी… फिर उबर ड्राइवर की हत्या कर फरार हुए दो दोस्त

वारदात वाले दिन भी दोनों आरोपी लगातार कैब बुक करते रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि उन्होंने सिर्फ उसी दिन करीब 12 बार Uber बुक की। आखिरकार विश्वकर्मा क्षेत्र से उन्हें 2026 मॉडल की मारुति आर्टिगा मिल गई।

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में मिले Uber चालक के शव की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने दौसा निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों ने पहले से पूरी प्लानिंग के साथ कैब चालक की हत्या कर कार लूटने की साजिश रची थी। आरोपियों को लोन चुकाने और लूटी गई कार बेचकर कैफे खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन रस्सी मंगवाई, कई दिनों तक रेकी की और करीब 20 बार Uber कैब बुक कर नई मॉडल की कार तलाशते रहे।

15 साल पुराने दोस्त, पैसों की तंगी ने बना दिया कातिल पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुधांशु और सोनू बैरवा पिछले करीब 15 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों फिलहाल जयपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन पर लोन का भारी दबाव था। उन्होंने तय किया कि किसी नई मॉडल की कार लूटकर उसे बेच देंगे और उससे मिलने वाले पैसों से अपना कैफे शुरू करेंगे।

यहीं से एक ऐसी साजिश शुरू हुई, जिसने एक निर्दोष कैब चालक की जान ले ली।

ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, कई दिन तक करते रहे रेकी जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी पिछले पांच दिनों से हत्या और लूट की योजना बना रहे थे। उन्होंने वारदात में इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रस्सी मंगवाई। इसके बाद दोनों लगातार अलग-अलग इलाकों से Uber कैब बुक करते रहे।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने करीब 20 बार कैब बुक की, लेकिन हर बार उन्हें पुरानी मॉडल की गाड़ियां मिलीं। उनका निशाना केवल नई मॉडल की कार थी, ताकि उसे बेचकर अधिक रकम हासिल की जा सके।

एक दिन में 12 बार कैब बुक, फिर मिली 2026 मॉडल आर्टिगा वारदात वाले दिन भी दोनों आरोपी लगातार कैब बुक करते रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि उन्होंने सिर्फ उसी दिन करीब 12 बार Uber बुक की। आखिरकार विश्वकर्मा क्षेत्र से उन्हें 2026 मॉडल की मारुति आर्टिगा मिल गई।

योजना के मुताबिक दोनों कैब में सवार हुए और चालक लखपति कुशवाहा को सुनसान इलाके की ओर ले गए। राजावास इलाके में पहुंचने के बाद उन्होंने चालक की हत्या कर दी और कार लेकर फरार हो गए।

चेहरा बुरी तरह बिगाड़ा, AI तकनीक से हुई पहचान हत्या के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने की नीयत से मृतक का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। जब पुलिस को शव मिला तो उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली। एआई आधारित इमेज रिकंस्ट्रक्शन तकनीक से मृतक का चेहरा दोबारा तैयार किया गया। इसके बाद शव की पहचान Uber चालक लखपति कुशवाहा के रूप में हुई।

पहचान होते ही पुलिस ने चालक की आखिरी राइड की जानकारी जुटाई। वहीं से जांच की दिशा बदली और दोनों आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिल गई।

दौसा से दबोचे गए आरोपी, कार भी बरामद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दौसा से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटी गई आर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में दोनों ने हत्या और लूट की पूरी साजिश कबूल कर ली है।

यूट्यूब वीडियो देखकर बनाई थी पूरी योजना पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब पर अपराध से जुड़े वीडियो देखकर पूरी योजना तैयार की थी। इतना ही नहीं, वारदात से एक दिन पहले भी उन्होंने एक Uber चालक को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन बारिश और पुलिस की सख्त नाकाबंदी के कारण वे अपने इरादे में सफल नहीं हो सके।

इसके बाद उन्होंने अगले दिन दोबारा योजना बनाई और नई मॉडल की कार मिलने का इंतजार करते रहे। जैसे ही उन्हें मनचाही गाड़ी मिली, उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया।

24 घंटे में खुला ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह मामला शुरुआत में पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि शव की पहचान तक संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन तकनीकी जांच, एआई आधारित फेस रिकंस्ट्रक्शन, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और Uber की राइड हिस्ट्री की मदद से पुलिस ने महज 24 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया।