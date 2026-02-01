जयपुर में ट्रेन की चपेट में आई कोचिंग छात्रा की मौत, ट्रैक पार करते समय हादसा

संक्षेप: जयपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में कोचिंग की तैयारी कर रही छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब छात्रा घर से बाजार सामान लेने के लिए निकली थी और रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी।

जयपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में कोचिंग की तैयारी कर रही छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब छात्रा घर से बाजार सामान लेने के लिए निकली थी और रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। ट्रेन की टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा का एक पैर कटकर दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना महेश नगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास की है। सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी भिजवाया।

महेश नगर थानाधिकारी (SHO) सुरेश यादव ने बताया कि हादसे में सीमा महावर (28) पुत्री जगदीश महावर निवासी पृथ्वीपुरा, तूंगा की मौत हुई है। सीमा महेश नगर के ए-ब्लॉक इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह रविवार दोपहर करीब 12 बजे बाजार से सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी।

SHO के अनुसार, सीमा अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास शॉर्टकट के तौर पर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन ने उसे चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही वह रेलवे ट्रैक पर गिर गई और ट्रेन के नीचे आने से उसका पैर कट गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में सीमा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। रेलवे ट्रैक के पास खून फैला होने और छात्रा का शव देखकर लोगों में आक्रोश और दुख का माहौल नजर आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर लोग शॉर्टकट के लिए रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जिससे पहले भी हादसे हो चुके हैं।

सूचना मिलने पर महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। सीमा की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सीमा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जयपुर आई थी और भविष्य को लेकर उसके बड़े सपने थे, लेकिन एक पल की लापरवाही ने उसकी जान ले ली।