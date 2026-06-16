जयपुर में ट्रेलर का तांडव, बाइक सवार युवक-युवती को रौंदा; सड़क पर बिछ गईं लाशें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार युवक और युवती उछलकर सड़क पर गिर पड़े। इससे पहले कि वे संभल पाते, ट्रेलर उनके ऊपर से गुजर गया। ट्रेलर के पहियों के नीचे आने से दोनों गंभीर रूप से कुचल गए

राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में नींदड़ मोड़ के पास हुए इस हादसे में एक ओवरस्पीड ट्रेलर ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रेलर उन्हें रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

नींदड़ मोड़ पर सुबह हुआ हादसा जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार सुबह करीब 9 बजे हरमाड़ा थाना क्षेत्र के नींदड़ मोड़ पर हुआ। चौमूं की ओर से जयपुर आ रहा सीमेंट से भरा एक ट्रेलर तेज गति से चल रहा था। इसी दौरान ट्रेलर चालक ने आगे चल रही एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार युवक और युवती उछलकर सड़क पर गिर पड़े। इससे पहले कि वे संभल पाते, ट्रेलर उनके ऊपर से गुजर गया। ट्रेलर के पहियों के नीचे आने से दोनों गंभीर रूप से कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर फरार दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मॉर्च्यूरी भिजवा दिया।

मृतकों की पहचान के प्रयास जारी पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले युवक और युवती की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। पुलिस अब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है।

अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की शिनाख्त होने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पहचान होने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी।

ट्रेलर जब्त, चालक की तलाश शुरू हरमाड़ा थाना पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया है। वाहन के दस्तावेजों और मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को लगाया गया है।

प्रारंभिक जांच में ट्रेलर की तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के पूरे घटनाक्रम और चालक की पहचान के बारे में जानकारी मिल सके।

बढ़ती रफ्तार बन रही जानलेवा जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों की तेज रफ्तार लगातार सड़क हादसों का कारण बन रही है। विशेष रूप से शहर में प्रवेश करने वाले ट्रेलर और ट्रकों की गति पर नियंत्रण नहीं होने से आम वाहन चालकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को नींदड़ मोड़ पर हुआ यह हादसा भी ओवरस्पीडिंग के खतरनाक परिणामों की एक और मिसाल बनकर सामने आया है।