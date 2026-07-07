जयपुर में ट्रेलर ने पूरे परिवार को रौंदा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, मां के पैर कटे
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली की ओर से अजमेर की तरफ जा रहा पीओपी से भरा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए सीधे फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां बैठे परिवार को कुचलता हुआ निकल गया।
राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा एक गरीब परिवार कुछ ही सेकंड में उजड़ गया। तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे परिवार को कुचल दिया। हादसे में पिता और उसके तीन मासूम बेटों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के दोनों पैर कट गए हैं और उसका इलाज एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है।
यह भयावह हादसा मंगलवार सुबह करीब 8:46 बजे श्याम नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास स्थित कमला नेहरू नगर में हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर जो दृश्य था, उसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। तीनों बच्चों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। एक बच्चे का शव दो हिस्सों में बंट गया, जबकि सभी शव नाले में जा गिरे। नाले के आसपास मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे और चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई थी।
मृतकों की पहचान राजसमंद जिले के जैतपुरा निवासी चंद्रप्रकाश और उनके तीन बेटों रमेश (11), रतन (10) और दीपक (8) के रूप में हुई है। चंद्रप्रकाश की पत्नी कैलाशी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में उनके दोनों पैर कट गए। उन्हें तत्काल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
गांव लौटने की तैयारी थी, लेकिन हमेशा के लिए बिछड़ गया परिवार
जानकारी के अनुसार, यह परिवार बागरी समाज से संबंध रखता था और जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। परिवार झाड़ू बनाकर बेचने का काम करता था और उसी से घर का गुजारा चलता था। मंगलवार सुबह पूरा परिवार अपने पैतृक गांव राजसमंद जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों में यह सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली की ओर से अजमेर की तरफ जा रहा पीओपी से भरा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए सीधे फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां बैठे परिवार को कुचलता हुआ निकल गया। हादसा इतना भीषण था कि आसपास मौजूद लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए।
चालक और खलासी मौके से फरार
हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर का चालक और खलासी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से नाले में गिरे घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाया गया।
घटना के बाद एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश में जुट गई है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड बना हादसे की वजह
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल पर अक्सर वाहन चालक रॉन्ग साइड से निकलते हैं और कई वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं। इसी कारण यहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से इस स्थान पर स्थायी सुरक्षा इंतजाम और सख्त ट्रैफिक नियंत्रण की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी
ट्रैफिक एसएचओ अमिर हसन ने बताया कि ट्रेलर दिल्ली हाईवे की तरफ से तेज गति में आ रहा था और उसमें पीओपी भरा हुआ था। परिवार वैशाली नगर में किराए पर रहता था और राजसमंद जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गया।
वहीं, एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि हादसे में तीन बच्चों और उनके पिता की मौत हो गई है। महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार जारी है। पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
एक पल में पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई। जो मां सुबह अपने बच्चों के साथ गांव जाने की तैयारी कर रही थी, अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। वहीं पिता और तीनों मासूम बेटे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की भयावह कीमत की याद दिलाता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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