सावधान जयपुर! आज से बदल गया ट्रैफिक रूट,4 जनवरी तक इन रास्तों पर जाने से बचें;पहले पढ़ लें यह नई गाइडलाइन

गुलाबी नगरी में नए साल के स्वागत और पर्यटन सीजन के चरम पर होने के कारण देश-विदेश से पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के ऐतिहासिक स्थलों, बाजारों और धार्मिक केंद्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। सुरक्षा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी (परकोटा) और आमेर क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है।

यातायात पुलिस के अनुसार, भीड़ बढ़ने की स्थिति में आवश्यकतानुसार रूट डायवर्ट किए जाएंगे। मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:

* बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक: यहाँ सामान्य यातायात सड़क के दोनों ओर से चलता रहेगा।

* सुभाब चौक से वापसी: सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले वाहनों को चार दरवाजा और घोड़ा निकास रोड होते हुए रामगंज चौपड़ की तरफ मोड़ा जाएगा।

* सिटी पैलेस मार्ग: बांदरवाल गेट से आने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी और सार्दुल सिंह की नाल होते हुए गणगौरी बाजार जा सकेंगे। हालांकि, गणगौरी बाजार और आतिश गेट से सिटी पैलेस व जंतर-मंतर की ओर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पर्यटकों के सबसे पसंदीदा केंद्र आमेर में जाम की स्थिति से बचने के लिए एकतरफा यातायात (One-way) व्यवस्था की गई है।

* रामगढ़ मोड़ से आमेर की ओर जाने वाले वाहन सुचारु रूप से जा सकेंगे।

* वापसी में, आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर सीधा रास्ता बंद रहेगा।

* जयगढ़ टी-पॉइंट से आने वाले वाहनों को धोबीघाट चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

* शहर में प्रवेश के लिए वाहन आमेर तिराहा, दिल्ली रोड और गलता गेट चौराहा का मार्ग अपनाएंगे।

शहर की संकरी गलियों में जाम रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में ई-रिक्शा और अवैध कमर्शियल वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हल्के मालवाहक वाहनों (Light Goods Vehicles) और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

पर्यटक बसों को सांगानेरी गेट से प्रवेश दिया जाएगा और उनका निकास रामगढ़ मोड़ की ओर से होगा। भारी दबाव की स्थिति में रोड मीडियन कट भी बंद किए जा सकते हैं।

यातायात पुलिस ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर जयपुर मेट्रो का उपयोग करें। संजय सर्किल से चांदपोल और बड़ी चौपड़ तक मेट्रो सेवा का उपयोग कर जाम से बचा जा सकता है।

पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए व्यापारियों और आमजन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन निर्धारित स्थानों पर ही खड़े करें, जैसे:

* रामनिवास बाग स्थित JDA भूमिगत पार्किंग।

* चौगान स्टेडियम।

* आतिश मार्केट की अधिकृत पार्किंग।

किसी भी आपातकालीन स्थिति या यातायात संबंधी सहायता के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नागरिक 1095, 2565630, 2561256 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 पर संदेश भेज सकते हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।