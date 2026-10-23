जयपुर को जाम से मिलेगी राहत! गोपालपुरा में 47.87 करोड़ से बनेगा अंडरपास, सिविल लाइंस में स्पोर्ट्स एरिना

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट वर्क्स कमेटी की 11वीं बैठक में शहर के यातायात, सौंदर्याकरण और जनसुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट वर्क्स कमेटी की 11वीं बैठक में शहर के यातायात, सौंदर्याकरण और जनसुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

गुलाबी नगरी में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। शहर की सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें गोपालपुरा बाईपास पर नया अंडरपास, सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के नीचे आधुनिक स्पोर्ट्स एरिना और प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर नवीनीकरण तक के काम शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट वर्क्स कमेटी की 11वीं बैठक में शहर के यातायात, सौंदर्याकरण और जनसुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन परियोजनाओं का मकसद प्रमुख मार्गों पर यातायात को सुगम बनाना, खाली जगहों का बेहतर इस्तेमाल करना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

गोपालपुरा बाईपास पर बनेगा अंडरपास, 47.87 करोड़ होंगे खर्च जयपुर के व्यस्त मार्गों में शामिल गोपालपुरा बाईपास पर यातायात सुगम बनाने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। त्रिवेणी आरओबी से भास्कर पुलिया तक बनने वाले इस अंडरपास के लिए 47.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इस मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहने से कई बार लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अंडरपास बनने से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि, जाम से कितनी राहत मिलेगी, यह निर्माण पूरा होने और यातायात व्यवस्था में बदलाव के बाद स्पष्ट होगा।

सिविल लाइंस आरओबी के नीचे खेल सकेंगे युवा जेडीए ने शहर में खाली पड़ी जगहों के इस्तेमाल का नया रास्ता भी खोला है। सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज के नीचे 4.25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स एरिना विकसित किया जाएगा।

आमतौर पर ओवरब्रिज के नीचे की जगह का उपयोग सीमित रहता है, लेकिन इस परियोजना के जरिए इसे खेल गतिविधियों के लिए विकसित करने की योजना है। इससे युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही आसपास के क्षेत्र का सौंदर्याकरण भी किया जा सकेगा। अब इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने के बाद यह देखना होगा कि यहां किस तरह की खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं।

कालवाड़ रोड से प्रिंस रोड तक बदलेगी सड़कों की सूरत शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात को बेहतर बनाने के लिए जेडीए ने सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

कालवाड़ रोड: सी-जोन बाईपास से विनायक होटल तक सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्य पर 42.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह इस बैठक में मंजूर किए गए प्रमुख सड़क प्रोजेक्ट्स में से एक है।

गांधीपथ: जोन-7 में गांधीपथ पर फुटपाथ निर्माण के लिए 6.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे पैदल चलने वालों के लिए सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

प्रिंस रोड: वैशाली नगर की प्रिंस रोड पर नाला निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 6.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

200 फीट बाईपास से खिरणी आरओबी तक:** 200 फीट बाईपास से खातीपुरा आरओबी और खिरणी आरओबी तक सड़क नवीनीकरण के लिए 6.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इन परियोजनाओं के जरिए अलग-अलग इलाकों में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने और यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

बिजली की लाइनें हटेंगी, सड़क कार्यों में नहीं आएगी बाधा सड़क विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बिजली की एचटी-एलटी लाइनों और ट्रांसफॉर्मरों की शिफ्टिंग भी की जाएगी। गोनेर-जगतपुरा पुलिया से खातीपुरा स्टेशन और एनआरआई सर्किल से दांतली रोड तक बिजली लाइनों तथा ट्रांसफॉर्मरों को शिफ्ट करने के लिए 10.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा वार्षिक अनुबंध के तहत 6.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।

बिजली से जुड़े इन कार्यों का उद्देश्य सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

जेडीए भवन में 2.92 करोड़ से बदलेगा फायर सिस्टम शहर के विकास कार्यों के साथ जेडीए ने अपने भवन की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला किया है। जेडीए भवन में फायर अलार्म और अग्निशमन प्रणाली के नवीनीकरण के लिए 2.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।