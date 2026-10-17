जयपुर के परकोटे में 4 दिन ट्रैफिक डायवर्ट; टूरिस्ट बसों की एंट्री बंद

नई व्यवस्था के तहत परकोटा क्षेत्र में पर्यटक बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को अपनी बसों के लिए निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल करना होगा।

नई व्यवस्था के तहत परकोटा क्षेत्र में पर्यटक बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को अपनी बसों के लिए निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल करना होगा। पर्यटक बसों की आवाजाही नियंत्रित होने से चारदीवारी क्षेत्र के प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों के आसपास यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जयपुर में त्योहारी सीजन और पर्यटन की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने परकोटा और आमेर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। शनिवार से 20 अक्टूबर तक शहर के इन इलाकों में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान परकोटा क्षेत्र में पर्यटक बसों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं, आमेर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी निर्धारित वैकल्पिक रास्तों से गुजरना होगा। पुलिस ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए रूट डायवर्जन के साथ पार्किंग की व्यवस्था भी की है।

त्योहारों और पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर के प्रमुख बाजारों, ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। खासकर चारदीवारी क्षेत्र में पर्यटक बसों और निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने परकोटा और आमेर क्षेत्र में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया है।

परकोटे में पर्यटक बसों की एंट्री बंद नई व्यवस्था के तहत परकोटा क्षेत्र में पर्यटक बसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को अपनी बसों के लिए निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल करना होगा। पर्यटक बसों की आवाजाही नियंत्रित होने से चारदीवारी क्षेत्र के प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों के आसपास यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

परकोटा क्षेत्र में छोटी सड़कों और बाजारों के कारण वाहनों की अधिक संख्या होने पर जाम की स्थिति बन जाती है। त्योहारी सीजन में खरीदारी करने आने वाले लोगों के साथ ही पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाले सैलानियों की भीड़ भी बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहनों को ले जाने से बचें।

आमेर जाने वाले पर्यटकों को भी ध्यान रखना होगा जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए आमेर प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। छुट्टियों और पर्यटन सीजन के दौरान आमेर की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसे देखते हुए आमेर क्षेत्र के लिए भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

आमेर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पुलिस की ओर से निर्धारित रूट के अनुसार ही आवागमन करना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी रखना उपयोगी रहेगा, ताकि रास्ते में परेशानी और अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आमेर जाने के लिए बदले गए मार्गों के सभी मोड़ और सड़कवार डायवर्जन का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए वाहन चालकों को मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए।

व्यापारियों के लिए पार्किंग को लेकर अपील चारदीवारी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापारियों से भी सहयोग मांगा है। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को बाजारों के आसपास सड़कों पर खड़ा करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों पर पार्क करें।

इसके लिए जेडीए की रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग, चौगान स्टेडियम और आतिश मार्केट के निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बाजारों के आसपास सड़क पर वाहन खड़े होने से रास्ते संकरे हो जाते हैं और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के साथ दूसरे वाहन चालकों को भी परेशानी होती है।

पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने से बाजारों में वाहनों की आवाजाही के लिए जगह बनी रहेगी। इससे स्थानीय व्यापारियों, ग्राहकों और पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

परियों का बाग में अस्थायी पार्किंग की तैयारी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे परियों का बाग में अस्थायी पार्किंग व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराना है।

त्योहारी सीजन में जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण पार्किंग की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था पर्यटकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

20 अक्टूबर तक इन बातों का रखें ध्यान ट्रैफिक पुलिस ने पर्यटकों और आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। परकोटा क्षेत्र में पर्यटक बसों की एंट्री बंद रहने के कारण बस से आने वाले पर्यटकों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी होगी।