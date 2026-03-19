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जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट,शिव महापुराण कथा और नवरात्र मेले के चलते बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

Mar 19, 2026 06:19 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजधानी जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक मानसरोवर स्थित वी.टी. रोड मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा और आमेर के शिला माता मंदिर में लगने वाले नवरात्र मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक व्यवस्था लागू की है।

जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट,शिव महापुराण कथा और नवरात्र मेले के चलते बड़े बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

राजधानी जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक मानसरोवर स्थित वी.टी. रोड मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा और आमेर के शिला माता मंदिर में लगने वाले नवरात्र मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक व्यवस्था लागू की है। भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन, पार्किंग प्रतिबंध और वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है।

VIP एंट्री अरावली मार्ग से, आम लोगों के लिए अलग रूट

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कथा स्थल पर वीआईपी वाहनों को केवल अरावली मार्ग से ही प्रवेश दिया जाएगा। आम श्रद्धालुओं को शिप्रापथ रोड, मध्यम मार्ग, वी.टी. रोड और अरावली मार्ग से बचने और न्यू सांगानेर रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

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इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

अरावली मार्ग (शिप्रापथ से मध्यम मार्ग चौराहा) और वी.टी. रोड पर जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को तुरंत डायवर्ट किया जाएगा।

यदि शिप्रापथ रोड पर दबाव बढ़ता है तो दुर्गापुरा से आने वाले वाहनों को डालडा फैक्ट्री रोड, मुहाना रोड और इस्कॉन रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

डी-मार्ट शिप्रापथ से ट्रैफिक को डी.डी. पार्क चौराहा और न्यू सांगानेर रोड के जरिए निकाला जाएगा।

मध्यम मार्ग पर भीड़ बढ़ी तो क्या होगा प्लान

अगर मध्यम मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, तो वी.टी. रोड चौराहे से ही वाहनों को न्यू सांगानेर रोड की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा।

स्थिति गंभीर होने पर रजत पथ और अरावली मार्ग से भी ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा।

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रिद्धि-सिद्धि से गोपालपुरा बाईपास की ओर मोड़

रिद्धि-सिद्धि चौराहा से आईआईएस तिराहा जाने वाले वाहनों को सीधे गोपालपुरा बाईपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

इसके अलावा पटेल मार्ग, विजय पथ, रजत पथ और भृगुपथ से आने वाले ट्रैफिक को भी चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाएगा।

पार्किंग पर सख्ती, इन सड़कों पर पूरी तरह प्रतिबंध

वी.टी. रोड और अरावली मार्ग पर किसी भी प्रकार की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

शिप्रापथ रोड और मध्यम मार्ग पर केवल निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करने की अनुमति होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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शहर के अलग-अलग इलाकों के लिए तय किए गए रूट

खो-नागोरियन, मालवीय नगर, झालाना, जगतपुरा और सांगानेर से आने वाले लोग द्वारकादास पार्क, प्रधान वाटिका और न्यू सांगानेर रोड का उपयोग करें।

वहीं हरमाड़ा, विद्याधर नगर, सीकर रोड, कालवाड़, वैशाली नगर, सोडाला और परकोटा क्षेत्र से आने वाले लोग अजमेर रोड, 200 फीट चौराहा और किसान धर्म कांटा होते हुए न्यू सांगानेर रोड से कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं।

आमेर शिला माता मंदिर मेले के लिए भी ट्रैफिक प्लान लागू

19 से 26 मार्च तक आमेर स्थित शिला माता मंदिर में लगने वाले मेले को देखते हुए भी यातायात व्यवस्था बदली गई है।

जयपुर से आमेर होते हुए दिल्ली रोड जाने वाले वाहनों को जरूरत पड़ने पर रामगढ़ मोड़ से धोबीघाट, बंध की घाटी और सडवा मोड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

दिल्ली रोड से जयपुर आने वाले वाहनों को आमेर तिराहा से वैकल्पिक मार्गों के जरिए शहर में प्रवेश दिया जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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