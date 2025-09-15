jaipur toll plaza blast tyre burst accident collector injured जयपुर टोल प्लाजा पर धमाका: टायर फटने से हादसा, टिकट कलेक्टर घायल, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर में हिंगोनिया टोल प्लाजा पर अचानक हुए धमाके ने वहां मौजूद लोगों को दहला दिया। यह धमाका किसी बम या बारूद से नहीं, बल्कि एक ट्रेलर के टायर फटने से हुआ।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 15 Sep 2025 09:08 PM
जयपुर में हिंगोनिया टोल प्लाजा पर अचानक हुए धमाके ने वहां मौजूद लोगों को दहला दिया। यह धमाका किसी बम या बारूद से नहीं, बल्कि एक ट्रेलर के टायर फटने से हुआ। टोल बूथ नंबर-6 पर हुए इस हादसे में टिकट कलेक्टर (टीसी) घायल हो गया। धमाके के साथ बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए और उनके टूटे टुकड़े टीसी को जा लगे। घायल कर्मचारी को तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोल प्लाजा पर भारी नुकसान की सूचना है।

घटना शनिवार दोपहर करीब 3:57 बजे की है। कानोता से अजमेर की ओर जा रहा हाफ बॉडी ट्रेलर हिंगोनिया टोल प्लाजा पहुंचा। ट्रेलर टोल बूथ नंबर-6 पर खड़ा था, जहां टिकट कलेक्टर बैठे हुए टोल पर्ची बना रहे थे। तभी अचानक ट्रेलर के केबिन का पिछला टायर फट गया। टायर फटने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मचा दी।

टायर में भरी तेज हवा विस्फोट की तरह बाहर निकली। धमाका इतना तेज था कि टोल बूथ की खिड़कियों के शीशे तुरंत टूटकर बिखर गए। उड़े हुए कांच के टुकड़े सीधे बूथ में बैठे टीसी को लगे। अचानक हुए इस धमाके से टिकट कलेक्टर घबरा गए और बूथ से बाहर निकलने की कोशिश में घायल हो गए।

जैसे ही धमाका हुआ, टोल पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने दौड़कर बूथ से घायल टीसी को बाहर निकाला। उसके बाद सभी ने मिलकर उसे संभाला और नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में टीसी का इलाज शुरू किया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

इस पूरे हादसे की तस्वीरें टोल बूथ पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक ट्रेलर के टायर में जोरदार धमाका हुआ और बूथ के कांच टूटकर बिखर गए। धमाके के तुरंत बाद टीसी बूथ से बाहर निकलते दिखाई दिए।

हादसे में सिर्फ टीसी ही घायल नहीं हुआ, बल्कि टोल प्लाजा का ढांचा भी प्रभावित हुआ। बूथ नंबर-6 की खिड़कियां पूरी तरह टूट गईं। धमाके से आसपास खड़े लोग भी दहशत में आ गए। टोल प्रबंधन के अनुसार, धमाके से बूथ को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत में समय और खर्च दोनों लगेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारी वाहनों के टायर फटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। ओवरलोडिंग, टायरों की खराब क्वालिटी, पुराना होना या उनमें भरी ज्यादा हवा अचानक हादसे का कारण बन सकती है। इस मामले में भी आशंका जताई जा रही है कि टायर में अत्यधिक दबाव या ज्यादा वजन के कारण धमाका हुआ।

हादसे के बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों में डर का माहौल है। कई कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह के हादसे उनके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वे रोजाना सैकड़ों भारी वाहनों से निपटते हैं, जिनमें इस तरह की दुर्घटना कभी भी हो सकती है।

हालांकि यह हादसा बड़ा था, लेकिन गनीमत रही कि धमाके के समय बूथ के आसपास ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। वरना टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो सकता था। टोल प्रशासन ने फिलहाल घायल कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया है और मरम्मत कार्य शुरू करने की बात कही है।

Toll Tax Toll Plaza

