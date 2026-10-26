जयपुर से सांतरागाछी के लिए नई ट्रेन शुरू, राजस्थान समेत 5 राज्यों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे।

जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे।

राजस्थान से पश्चिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर से पश्चिम बंगाल के सांतरागाछी तक सफर करने के लिए सोमवार को नई स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर 2 बजे जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन बुधवार रात 12:30 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी।

इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें यात्रियों के लिए एसी, स्लीपर और जनरल समेत अलग-अलग श्रेणियों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कुल 22 कोच वाली यह ट्रेन कई प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के यात्रियों को भी एक नई रेल सेवा का विकल्प मिलेगा।

खातीपुरा स्टेशन से होगा शुभारंभ, रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जयपुर के महापौर सुनील कोठारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, बगरू विधायक कैलाश चंद वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। ट्रेन के संचालन की शुरुआत से जयपुर और सांतरागाछी के बीच रेल संपर्क को नया विकल्प मिलेगा। इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा खास हो सकती है, क्योंकि ट्रेन राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी।

22 कोच में एसी से लेकर जनरल तक की सुविधा खातीपुरा-सांतरागाछी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें फर्स्ट एसी का 1, सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी के 4 और थर्ड एसी इकोनॉमी के 2 कोच शामिल हैं।

इसके अलावा ट्रेन में 6 स्लीपर और 4 जनरल कोच भी होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 1 पेंट्रीकार और 2 पावरकार लगाए जाएंगे। इस तरह ट्रेन में आरक्षित एसी श्रेणियों से लेकर स्लीपर और जनरल श्रेणी तक यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

राजस्थान से बंगाल तक इन प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव नई स्पेशल ट्रेन का रूट कई प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। खातीपुरा से रवाना होने के बाद ट्रेन दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, खेड़ली और ईदगाह आगरा जंक्शन पर रुकेगी। इसके बाद टूंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ठहराव होगा।

आगे की यात्रा में ट्रेन भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, जपला, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी और लोहरदगा स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद रांची, मुरी, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर और खड़गपुर होते हुए सांतरागाछी पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर ठहराव होने से अलग-अलग शहरों के यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी। खासकर राजस्थान से झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को इस रेल सेवा से फायदा मिलने की उम्मीद है।