जयपुर से लखनऊ की सुबह की उड़ान अचानक बंद, इंडिगो के फैसले से हजारों यात्रियों का ट्रैवल प्लान गड़बड़ाया

इंडिगो की फ्लाइट 6E-7651 प्रतिदिन सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचती थी। यह उड़ान बिजनेस ट्रैवलर्स, सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, छात्रों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू के लिए जाने वाले युवाओं के लिए बेहद सुविधाजनक मानी जाती थी।

जयपुर से लखनऊ के बीच हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए एक अहम बदलाव हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस ने दोनों शहरों के बीच संचालित होने वाली सुबह की नियमित फ्लाइट 6E-7651 का संचालन बंद कर दिया है। इसके साथ ही जयपुर से लखनऊ की सुबह की सीधी एयर कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है। अब इस रूट पर यात्रियों के पास केवल दोपहर में संचालित होने वाली सीधी उड़ान का विकल्प ही बचा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो सुबह जल्दी रवाना होकर शाम तक अपना काम निपटाकर वापस लौटने की योजना बनाते थे।

सुबह की उड़ान कई यात्रियों की पहली पसंद थी इंडिगो की फ्लाइट 6E-7651 प्रतिदिन सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचती थी। यह उड़ान बिजनेस ट्रैवलर्स, सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, छात्रों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू के लिए जाने वाले युवाओं के लिए बेहद सुविधाजनक मानी जाती थी। कई यात्री इसी फ्लाइट की मदद से एक ही दिन में अपना काम पूरा कर शाम तक लौट आते थे। अब यह सुविधा खत्म होने से उन्हें या तो एक दिन पहले यात्रा करनी होगी या फिर अतिरिक्त समय और खर्च वहन करना पड़ेगा।

दोपहर की फ्लाइट रहेगी, लेकिन बदलेगी यात्रियों की दिनचर्या हालांकि जयपुर और लखनऊ के बीच सीधी हवाई सेवा पूरी तरह बंद नहीं हुई है। इंडिगो इस रूट पर दोपहर की सीधी फ्लाइट का संचालन जारी रखेगी। लेकिन सुबह की उड़ान बंद होने से यात्रियों की पूरी यात्रा योजना प्रभावित होगी। खासतौर पर वे लोग, जिनकी मीटिंग, सरकारी कामकाज या मेडिकल अपॉइंटमेंट सुबह या दोपहर के समय तय रहते हैं, अब उन्हें अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा।

एक फैसले से बदले हजारों यात्रियों के सफर का गणित एयरलाइन के इस निर्णय ने नियमित यात्रियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जयपुर और लखनऊ के बीच व्यापारिक, शैक्षणिक और पारिवारिक कारणों से हर दिन बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में सुबह की सीधी फ्लाइट बंद होने से अब कई यात्रियों को दूसरे शहरों के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ सकती है या फिर यात्रा की अवधि बढ़ानी होगी। इससे समय के साथ-साथ यात्रा का खर्च भी बढ़ने की संभावना है।

एयरलाइन की रणनीति में बदलाव बना वजह एविएशन सेक्टर के जानकारों का कहना है कि एयरलाइंस समय-समय पर यात्रियों की संख्या, रूट पर मिलने वाली मांग, विमानों की उपलब्धता और व्यावसायिक रणनीति के आधार पर अपने नेटवर्क में बदलाव करती रहती हैं। इसी रणनीति के तहत इंडिगो ने अपने नेटवर्क का पुनर्गठन करते हुए नोएडा (हिंडन) रूट को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि इसी कारण जयपुर-लखनऊ सेक्टर की सुबह वाली फ्लाइट को बंद करने का फैसला लिया गया है।