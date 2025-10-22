Hindustan Hindi News
जयपुर में खाटूश्याम से लौटते श्रद्धालुओं की थार से टक्कर ,4 की मौत,3 घायल

संक्षेप: राजधानी जयपुर में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे सात श्रद्धालु NH-52 पर चौमूं इलाके में भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए।

Wed, 22 Oct 2025 11:04 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, चोमूँ
राजधानी जयपुर में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे सात श्रद्धालु NH-52 पर चौमूं इलाके में भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उनकी तीन बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं।

यह भीषण हादसा बुधवार सुबह करीब 3 बजे चौमूं थाना क्षेत्र के रामपुरा पुलिया के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से जा रही तीन बाइकों को एक साथ टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइकें कई फीट तक घसीटती चली गईं। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल चौमूं के सरकारी अस्पताल भिजवाया। वहां से सभी को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल, जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही एक महिला समेत तीन और लोगों ने दम तोड़ दिया।

यह हादसा और भी दर्दनाक इसलिए हो गया क्योंकि टक्कर में चपेट में आए सातों लोग एक ही परिवार के थे। ये सभी जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र के नांगल जैसा बोहरा इलाके के रहने वाले थे और बीती रात खाटूश्यामजी के दर्शन कर घर लौट रहे थे।

हादसे में जिनकी मौत हुई, उनमें शामिल हैं —

• वीरेंद्र श्रीवास्तव (55) निवासी बनारस (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी वैद्यजी का चौराहा, जयपुर

• सुनील श्रीवास्तव (50) पुत्र वीरेंद्र श्रीवास्तव, निवासी बनारस (उत्तर प्रदेश)

• श्वेता श्रीवास्तव (26) पत्नी लक्की श्रीवास्तव, निवासी ब्रजवाड़ी कॉलोनी, जयपुर

• लक्की श्रीवास्तव (30) पुत्र इंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, निवासी ब्रजवाड़ी कॉलोनी, जयपुर

चारों की मौत से पूरा परिवार सदमे में है।

तीन की हालत गंभीर

हादसे में घायल हुए तीन अन्य सदस्य हैं —

• अविनाश (30) पुत्र विजय बहादुर, निवासी वैद्यजी का चौराहा, जयपुर

• रौनक (3 वर्ष) पुत्र अविनाश, निवासी बनारस (उत्तर प्रदेश)

• संगीता, पत्नी वीरेंद्र सिंह, निवासी वैद्यजी का चौराहा, जयपुर

तीनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, इनकी हालत गंभीर बनी हुई है और लगातार निगरानी में रखा गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार और बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। आसपास के लोगों ने किसी तरह घायलों को सड़क से हटाकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने थार वाहन को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि थार गाड़ी का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस कर लिया गया है और चालक की पहचान की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अत्यधिक रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना की मुख्य वजह रही।

हादसे के बाद नांगल जैसा बोहरा इलाके में मातम छा गया है। मृतकों के घरों में रोने-बिलखने की आवाजें गूंज रही हैं। परिवारजन अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि एक साथ इतने लोग उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए।

एसएमएस अस्पताल प्रशासन के अनुसार, घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि दो घायलों को सिर और सीने में गंभीर चोटें हैं, जबकि तीन वर्षीय रौनक को कई जगह फ्रैक्चर हैं। परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में ही मौजूद हैं और प्रशासन ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
