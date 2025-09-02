जयपुर में मंदिर से चोरी: मूर्तियां, चांदी के छत्र और नगदी लेकर फरार बदमाश

जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। भांकरोटा स्थित केशोपुरा गांव के ठाकुरजी मंदिर (बड़ा मंदिर) में तीन चोरों ने धावा बोलकर बहुमूल्य मूर्तियां, चांदी के छत्र और दानपात्र से नगदी पार कर ली।

जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। भांकरोटा स्थित केशोपुरा गांव के ठाकुरजी मंदिर (बड़ा मंदिर) में तीन चोरों ने धावा बोलकर बहुमूल्य मूर्तियां, चांदी के छत्र और दानपात्र से नगदी पार कर ली। मंदिर में हुई इस चोरी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

सूचना के अनुसार, चोर मंदिर से लड्डू गोपाल और राधा जी की बहुमूल्य मूर्तियां ले गए। इसके अलावा करीब दो दर्जन से अधिक चांदी के छत्र और दानपात्र में रखी नगदी भी चोरी कर ली गई। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें तीन बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। भांकरोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोरों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर देर रात मंदिर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया।

मंदिर में चोरी की इस घटना से गांव के लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी की गई मूर्तियां व सामान बरामद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर हुई चोरी से आस्था को ठेस पहुंची है और लगातार बढ़ते अपराधों से लोग दहशत में हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि चोरों के भागने के रास्ते का सुराग मिल सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।