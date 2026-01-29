जयपुर में 15 साल की बच्ची के पेट में बड़ी गांठ, सांस लेना तक मुश्किल; ढाई घंटे चली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी

संक्षेप: जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी कर 15 साल की बच्ची के पेट से बड़ी गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी विशाल गांठ का बनना बेहद दुर्लभ माना जाता है।

जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी कर 15 साल की बच्ची के पेट से बड़ी गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी विशाल गांठ का बनना बेहद दुर्लभ माना जाता है। गांठ के कारण बच्ची को चलने-फिरने, खाने-पीने और यहां तक कि सांस लेने में भी गंभीर परेशानी होने लगी थी।

परिजन बच्ची की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के बाद डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी करने का फैसला लिया। 21 जनवरी को ढाई घंटे से अधिक समय तक चली इस सर्जरी के बाद बच्ची की हालत में तेजी से सुधार हुआ और करीब पांच दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

पेट फूलकर असामान्य रूप से बढ़ गया था पं. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. लीनेश्वर हर्षवर्धन और सीनियर सर्जन डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि 15 साल की जयपुर निवासी बच्ची 17 जनवरी को अस्पताल की ओपीडी में परिजनों के साथ पहुंची थी। उस समय बच्ची का पेट असामान्य रूप से फूल चुका था और आकार काफी बढ़ गया था। उसे रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही थी।

डॉ. शर्मा के अनुसार, बच्ची को खाना खाने के बाद भारीपन, सांस फूलने और चलने में तकलीफ की शिकायत थी। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने सोनोग्राफी और अन्य जरूरी जांचें कराईं। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची के पेट में करीब 35 बाई 28 सेंटीमीटर आकार की एक बड़ी गांठ मौजूद है।

पेल्विस से डायफ्राम तक फैली थी गांठ डॉक्टरों ने बताया कि यह गांठ पेल्विस से शुरू होकर डायफ्राम तक फैली हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर यह आंतों और आसपास के अन्य अंगों से चिपकी हुई थी, जिससे सर्जरी को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, इतनी बड़ी गांठ का इतने कम उम्र में पाया जाना मेडिकल दृष्टि से बेहद असामान्य है।

लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया गया इलाज डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि बच्ची की उम्र कम होने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिजन इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं ऑपरेशन के बाद पेट पर बड़ा चीरा और स्थायी निशान न रह जाए। इसी वजह से डॉक्टरों की टीम ने आपसी चर्चा और सभी जांचों के बाद लेप्रोस्कोपिक (दूरबीन) सर्जरी का निर्णय लिया।

21 जनवरी को ऑपरेशन किया गया, जो ढाई घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। इस जटिल सर्जरी में डॉ. संजय, डॉ. कमलेश, डॉ. रजत और डॉ. विरेंद्र भी शामिल रहे।

केवल दो छोटे छेद से निकाली गई गांठ डॉ. शर्मा ने बताया कि पूरे पेट पर बड़ा चीरा लगाने की बजाय केवल दो छोटे छेद, जो करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के थे, किए गए। इन्हीं छेदों के जरिए दूरबीन की मदद से गांठ को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि सर्जरी का सबसे कठिन हिस्सा गांठ को आंतों और अन्य अंगों से सुरक्षित तरीके से अलग करना था, क्योंकि वह कई जगह चिपकी हुई थी।

ऑपरेशन के बाद तेजी से हुआ सुधार सर्जरी के बाद बच्ची की हालत में लगातार सुधार देखा गया। डॉक्टरों के अनुसार, ऑपरेशन के दूसरे दिन ही बच्ची खुद को काफी बेहतर महसूस करने लगी थी। तीसरे दिन से उसने सामान्य रूप से खाना-पीना शुरू कर दिया। किसी भी तरह की जटिलता न होने पर डॉक्टरों ने उसे करीब पांच दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा।

पूरी तरह संतोषजनक स्थिति में होने के बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि लेप्रोस्कोपिक तकनीक के कारण न सिर्फ सर्जरी सुरक्षित रही, बल्कि बच्ची के शरीर पर बड़े चीरे का निशान भी नहीं पड़ा।