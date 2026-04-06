जयपुर में शिक्षक ही बन गया भक्षक! 10वीं की छात्रा का किया दुष्कर्म; शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड
राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बेगाना, जिला बारां में कार्यरत भूगोल व्याख्याता मनोज करोलिया को दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ अनैतिक दुराचार और ब्लैकमेल के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद राज्य सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है।
राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बेगाना, जिला बारां में कार्यरत भूगोल व्याख्याता मनोज करोलिया को दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ अनैतिक दुराचार और ब्लैकमेल के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद राज्य सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है।
किशोर छात्रा के साथ लंबे समय तक चल रहा शोषण
जानकारी के अनुसार, सत्र 2020-21 में कक्षा 10 की छात्रा को आरोपी व्याख्याता ने बहला-फुसलाकर शोषित किया। उसने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण जारी रखा। यह मामला न केवल छात्रा के लिए भयावह था, बल्कि स्कूल की प्रतिष्ठा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
जांच में खुले कई चौंकाने वाले तथ्य
घटना के सामने आने के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने मामले की गहन जांच कराई। जांच में पाया गया कि मनोज करोलिया ने शिक्षक पद का दुरुपयोग किया और गुरु-शिष्य संबंध की मर्यादा का उल्लंघन किया। आरोपी का यह आचरण शिक्षक की गरिमा के विपरीत और गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।
शिक्षा विभाग की सख्त प्रतिक्रिया
आदेश में स्पष्ट किया गया कि मनोज करोलिया ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए छात्रा के साथ अनुचित और अश्लील व्यवहार किया, जिससे विद्यालय और विभाग की छवि धूमिल हुई। इसके अलावा, आरोपी ने गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने के आधार पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया।
तत्काल बर्खास्तगी और प्रशासनिक कार्रवाई
दोषी पाए जाने के बाद, मनोज करोलिया को तत्कालीन व्याख्याता (भूगोल) पद से हटाकर जयपुर स्थित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के अधीन किया गया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार के अपराध को विभाग गंभीरता से लेता है।
विशेषज्ञों का कहना: यह एक चेतावनी संदेश
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्रवाई शिक्षा प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने और शिक्षक पद की गरिमा सुरक्षित रखने का संदेश है। उन्होंने बताया कि बच्चों और समाज के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।
स्कूल सुरक्षा और निगरानी पर चिंता
इस घटना ने शिक्षकों और अभिभावकों दोनों में चिंता पैदा कर दी है। सुरक्षा, निगरानी और छात्र कल्याण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। केवल सजा देना पर्याप्त नहीं है; स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना और जागरूकता जरूरी है।
शिक्षा विभाग का संदेश: शोषण पर जीरो टॉलरेंस
शिक्षा विभाग ने कहा कि यह मामला केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि समाज और शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सबक है। भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए नीतियों और निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।
शिक्षा में आदर्श शिक्षक की जिम्मेदारी
मनोज करोलिया की बर्खास्तगी ने स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षक का पद केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षक समाज और छात्रों के लिए आदर्श भी होते हैं। इस कदम से शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि भविष्य में किसी भी शिक्षक द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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