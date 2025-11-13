Hindustan Hindi News
jaipur tantrik couple black magic fraud one crore scam
जयपुर में तंत्र-मंत्र का जाल,तांत्रिक पति-पत्नी ने भूत-प्रेत का डर दिखाकर 1 करोड़ उड़ाए

Thu, 13 Nov 2025 12:20 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में भूत-प्रेत और जादू-टोने के नाम पर एक दंपती ने परिवार को अपने जाल में फँसा कर तीन साल में करीब एक करोड़ रुपए ऐंठ लिए। विद्याधर नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि अम्बिका प्रसाद और उनकी पत्नी विजया शर्मा ने ससुरालियों के संपर्क में आकर पीड़ित परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से वश में कर लिया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी शादी दिसंबर 2008 में हुई और जीवन सामान्य चल रहा था, पर 2022 में ससुराल में कारोबारिक तंगी के दौरान ये तांत्रिक दंपती घर में आए और कहा कि परिवार में भूत-प्रेत का साया है। दंपती ने जन्म कुंडली देख कर बताया कि संकट उन बहनों में छिपी आत्माओं से आ रहा है और वही इन आत्माओं को दूर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने तांत्रिक अभिनय से परिवार के लोगों की निजी जानकारियाँ इकट्ठा कर लीं और धीरे-धीरे सभी को अपनी बातों का गवाह बना लिया।

पीड़ित ने कहा कि 22 अगस्त 2022 को नंदोत्सव के दौरान उसकी पत्नी से तांत्रिक ने कहा कि वह बीमार है और डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। अम्बिका ने दावा किया कि उसके हाथ से दी जाने वाली औषधि ही ठीक करेगी और इलाज का रहस्य किसी को बताने पर जान का ख़तरा बताया। डराकर और भय दिखाकर करीब दो लाख रुपए ऐंठ लिए गए। जब पीड़ित ने डॉक्टर से दिखाने की बात कही तो तांत्रिक ने विरोध किया और परिवार को अलग-थलग कर दिया।

घटना और गंभीर तब हुई जब नवंबर 2022 में परिवार की पत्नी को तांत्रिकों ने कुछ समय के लिये अपने साथ रख लिया। एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें पत्नी भौतिक लक्षण दिखा कर भूत-प्रेत की छाया होने का नाटक कर रही थी। साले ने बताया कि विजया उसकी बहन को कमरे में अकेला रखकर अजीब व्यवहार कराती थी और बाहर आते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। परिवार ने दबाव बनाकर पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, पर तांत्रिकों ने दहेज की तरह बर्ताव करते हुए पत्नी पर अधिकार जमाए रखा।

कहना है कि तीन साल के दौरान तांत्रिक दंपती ने बार-बार झूठे उपचार और अनुष्ठानों के नाम पर रकम ली और धीरे-धीरे कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ रुपये ठग लिए। जब पीड़ितों ने वापस माँगा तो दंपती ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया — कहा कि जब तक वे एक करोड़ रुपये नहीं देंगे, वे परिवार का पीछा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। इस विवाद ने घर-परिवार में इतना तनाव खड़ा कर दिया कि अंततः पीड़ित परिवार ने जयपुर के विद्याधर नगर थाने में दोनों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करवाई।

ASI देवी लाल ने बताया कि रिपोर्ट में ससुराल वालों का भी नाम आया है जिन्होंने तांत्रिक दंपती के व्यवहार के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। स्थानीय समाज में यह मामला चेतावनी बनकर फैल रहा है कि अंधविश्वास और धोखाधड़ी के बहाने लोग परिवारों को कैसे तबाह कर देते हैं।

कानून की नजर में यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि सामूहिक विश्वास और भय का दुरुपयोग है। पुलिस की कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप सही हैं या नहीं। समुदाय पर यह संदेश साफ़ है — अजीब दावों पर न आएँ, और संदेह होने पर तुरन्त कानून का सहारा लें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
