जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज; जानिए क्या मामला
जयपुर के परकोटे स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को आयोजित सहस्त्र घट उत्सव के दौरान मंदिर प्रबंधन की अव्यवस्थाओं के कारण भारी अफरा-तफरी मच गई। महाप्रसादी वितरण के समय स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।
जयपुर के परकोटे स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को आयोजित सहस्त्र घट उत्सव के दौरान मंदिर प्रबंधन की अव्यवस्थाओं के कारण भारी अफरा-तफरी मच गई। महाप्रसादी वितरण के समय स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोजन में अनुमानित 15 हजार लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मौके पर करीब 35 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने से हालात बेकाबू हो गए।
सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
जानकारी के अनुसार, श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होने लगे थे। सहस्त्र घट उत्सव और महाप्रसादी के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। हालांकि, मंदिर प्रबंधन द्वारा भीड़ के अनुसार पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं। कूपन प्रणाली लागू नहीं होने और सीमित संसाधनों के चलते प्रसादी वितरण अव्यवस्थित हो गया।
लंबी कतारें और बढ़ती नाराजगी
भीड़ बढ़ने के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर लंबी कतारें लग गईं। करीब आधा किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहीं। घंटों इंतजार के बावजूद प्रसादी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। इस दौरान कतारों में खड़े महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।
धक्का-मुक्की और भगदड़ जैसे हालात
जैसे-जैसे भीड़ का दबाव बढ़ा, बैरिकेड्स के पास धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड्स के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारते हुए लोगों को पीछे खदेड़ा। इस दौरान कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया।
ईआरटी कमांडो की तैनाती
स्थिति को काबू में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ईआरटी (इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) कमांडो भी मौके पर तैनात किए गए। पुलिस ने धीरे-धीरे भीड़ को नियंत्रित किया और व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की।
दिनभर चले धार्मिक अनुष्ठान
वहीं, आयोजन के धार्मिक कार्यक्रम पूरे दिन जारी रहे। सेवायत शक्ति व्यास के सान्निध्य में श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। मंदिर परिसर में रुद्रपाठ और हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया।
महाप्रसादी की भव्य तैयारियां
मंदिर प्रबंधन की ओर से महाप्रसादी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। भगवान ताड़केश्वर महादेव को 95 हजार दूध के लड्डू और 7 हजार किलो आम रबड़ी का भोग लगाया गया।
भोजन सामग्री में बड़े पैमाने पर उपयोग
आम रबड़ी बनाने के लिए 5 हजार किलो दूध और 2 हजार किलो आम के साथ चीनी और मेवों का उपयोग किया गया। इसके अलावा, 1100 किलो चीनी, 2 हजार किलो आटा, 51 पीपे तेल और 41 पीपे देशी घी का उपयोग किया गया। भोजन सामग्री तैयार करने में 50 से अधिक हलवाई लगे हुए थे।
भीड़ प्रबंधन पर उठे सवाल
हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में प्रसादी तैयार होने के बावजूद भीड़ के सही आकलन और वितरण की उचित व्यवस्था के अभाव में आयोजन अव्यवस्था का शिकार हो गया। घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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