जयपुर में युवक पेड़ से लटका मिला: बकरियां चराने पर वनकर्मियों ने पीटा, कार्रवाई न होने पर की आत्महत्या

जयपुर ग्रामीण के रायसर इलाके में हुई एक दर्दनाक घटना ने प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार शाम को बकरियां चराने वाले 26 वर्षीय युवक विक्रम ने वनकर्मियों की पिटाई और पुलिस की अनसुनी से आहत होकर सुसाइड कर लिया। विक्रम की मौत के बाद गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने रात भर धरना, तोड़फोड़ और शुक्रवार को पुलिस थाने पर पथराव कर अपना आक्रोश जताया। घटना की शुरुआत गुरुवार शाम से हुई। रायसर के कुशलपुरा गांव का रहने वाला विक्रम अपनी बकरियां लेकर वनक्षेत्र में चला गया। वहीं दो वनकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और कथित रूप से कपड़े उतरवाकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, बकरियां चराने के नाम पर 2200 रुपए का चालान काटकर परिजनों से वसूली भी की। अपमान और चोट से आहत विक्रम न्याय की उम्मीद लेकर रायसर थाने पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। परिजनों का आरोप है कि विक्रम ने पुलिस से वनकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। निराश होकर विक्रम थाने से बाहर निकला और करीब एक किलोमीटर दूर एक पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक, अगर पुलिस उस वक्त मामले को गंभीरता से लेती तो शायद विक्रम जिंदा होता। रात होते-होते विक्रम की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। सैकड़ों ग्रामीण रायसर वन रेंज ऑफिस के बाहर जुट गए। परिजनों और ग्रामीणों ने वनकर्मियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। देर रात गुस्साए लोगों ने रेंज ऑफिस पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। घबराए वनकर्मी जान बचाकर वहां से भाग निकले। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तनावपूर्ण माहौल शुक्रवार को और बढ़ गया। दोपहर में विधायक महेन्द्रपाल मीना भी धरनास्थल पहुंचे और थाने में पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने चले गए। ग्रामीण भी थाने की ओर कूच कर गए। वहां उग्र भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया और थाने पर पथराव किया। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ते देख आंसूगैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। पुलिस ने 10 लोगों को राउंडअप किया है। इस पूरी घटना ने पुलिस और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर वनकर्मियों द्वारा की गई कथित ज्यादती और चालान की वसूली, दूसरी ओर पुलिस की अनसुनी—दोनों ने मिलकर विक्रम को आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और परिवार को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर ग्रामीण की एसपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि परिजनों से बातचीत चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।