जयपुर में पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत; स्कूल में आधे घंटे तक बैठाकर रखने का आरोप

झोटवाड़ा थाना के ASI नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का रहने वाला था। वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था। बुधवार को लंच टाइम में करीब 11 बजे उसने स्कूल की कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी।

झोटवाड़ा थाना के ASI नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का रहने वाला था। वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था। बुधवार को लंच टाइम में करीब 11 बजे उसने स्कूल की कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी।

जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र प्रिंस सोनी (17) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बुधवार को लंच के दौरान पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ी थी। परिजनों का आरोप है कि पेटीज गले में अटकने के बाद छात्र की हालत लगातार खराब होती रही, लेकिन स्कूल स्टाफ उसे समय पर अस्पताल नहीं ले गया। करीब 100 मीटर दूर अस्पताल होने के बावजूद स्टाफ परिजनों के आने का इंतजार करता रहा।

मामले को लेकर गुरुवार दोपहर परिजन और बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पेटीज खाने के बाद पानी पीने दौड़ा था प्रिंस झोटवाड़ा थाना के ASI नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का रहने वाला था। वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था। बुधवार को लंच टाइम में करीब 11 बजे उसने स्कूल की कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी।

प्रिंस के क्लासमेट के मुताबिक, पेटीज खाने के बाद वह पानी पीने के लिए दौड़ा। इसी दौरान उसके गले में कुछ अटक गया। इसके बाद वह बेहोश होकर गिरने लगा। क्लासमेट का दावा है कि छात्र की हालत बिगड़ने पर उसके मुंह से झाग निकलने लगे और होंठ नीले पड़ गए थे।

क्लासमेट ने आरोप लगाया कि प्रिंस को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय करीब आधे घंटे तक स्कूल में ही बैठाकर रखा गया। स्कूल में मौजूद स्टाफ उसे सोफा पर लिटाकर संभालता रहा। छात्रों का कहना है कि पास में अस्पताल होने के बावजूद प्रिंस को तुरंत वहां नहीं ले जाया गया।

‘पेरेंट्स आएंगे, तब अस्पताल ले जाएंगे’ प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्कूल स्टाफ बार-बार फोन कर परिवार को स्कूल आने और गाड़ी लेकर आने के लिए कहता रहा।

चाचा के अनुसार, स्टाफ की ओर से कहा गया कि ‘फोर व्हीलर लेकर आना, जल्दी आ जाओ।’ उनका आरोप है कि स्कूल में छात्र को प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया। परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंस को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल लेकर गए। वहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मणिपाल हॉस्पिटल रेफर किया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्लासमेट ने बताई आखिरी स्थिति प्रिंस के क्लासमेट ने बताया कि लंच से पहले वह बिल्कुल सामान्य था। वह दोस्तों के साथ बातचीत और हंसी-मजाक कर रहा था। लंच के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।

क्लासमेट का कहना है कि प्रिंस के गले में पेटीज अटकने के बाद वह पानी पीने गया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। छात्रों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने उन्हें प्रिंस से मिलने नहीं दिया और बाद में बताया गया कि वह अस्पताल में है।

क्लासमेट ने यह भी कहा कि स्कूल में मौजूद बायोलॉजी के शिक्षक को भी तुरंत नहीं बुलाया गया। छात्रों के मुताबिक, उन्हें लगा कि अगर समय रहते प्रिंस को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

स्कूल इंचार्ज बोलीं- चार लोगों की सहमति जरूरी थी स्कूल इंचार्ज माधवी ने बताया कि प्रिंस की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने अस्पताल ले जाने की बात कही थी। उनका कहना है कि उनके साथ चार अन्य लोग भी मौजूद थे और अस्पताल ले जाने के लिए सभी की सहमति जरूरी थी।

माधवी ने कहा कि उनके पास खुद कार नहीं है और वह ऑटो से स्कूल आती हैं। उनके मुताबिक, स्कूल की डायरेक्टर भी मौके पर मौजूद थीं और प्रशासनिक फैसले उन्हीं के निर्देश पर लिए जाते हैं।

प्रिंसिपल का दावा- तुरंत परिजनों को दी सूचना स्कूल प्रिंसिपल ममता शर्मा ने बताया कि लंच के बाद प्रिंस दौड़ता हुआ आया था। पानी पीते समय उसने कुछ इशारा किया। वहां मौजूद इंचार्ज ने उसकी पीठ थपथपाई, जिसके बाद वह अचेत होने लगा।

प्रिंसिपल के मुताबिक, इसके बाद राजेश सर समेत अन्य शिक्षकों को बुलाया गया। शिक्षकों ने छात्र को संभालकर सोफा पर लिटाया। इसके बाद परिजनों को तुरंत फोन कर सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि तीन से चार बार परिजनों से बातचीत हुई और स्कूल की ओर से एंबुलेंस बुलाने के लिए भी कॉल किए गए थे।

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा घटना की सूचना मिलने के बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि परिजनों ने स्कूल में लापरवाही के कारण बेटे की मौत होने की आशंका जताई है। इस आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखेगी। जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।