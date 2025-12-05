जयपुर में शॉपिंग के दौरान मां-बेटी से सड़क पर गिरे 50 हजार रुपए, बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटे नोट

संक्षेप: जयपुर के बजाज नगर इलाके में गुरुवार शाम एक मां-बेटी के लिए शॉपिंग का अनुभव डरावना और चौंकाने वाला बन गया। बारां की रहने वाली महिला अपनी बड़ी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आई थीं।

जयपुर के बजाज नगर इलाके में गुरुवार शाम एक मां-बेटी के लिए शॉपिंग का अनुभव डरावना और चौंकाने वाला बन गया। बारां की रहने वाली महिला अपनी बड़ी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आई थीं। शाम करीब 4 बजे, बरकत नगर की व्यस्त सड़क पर, दोनों शॉप से बाहर निकलीं। इसी दौरान महिला की जैकेट में रखे 500 रुपए के नोटों की गड्डी—कुल मिलाकर 50 हजार रुपए—सड़क पर गिर गई, और मां-बेटी को इसका कोई पता नहीं चला।

सड़क पर अचानक से दौड़ते बाइक सवार दो युवक नज़र आए। सड़क पर पड़े नोटों को देखकर बाइक रोककर एक युवक तेजी से नीचे कूद गया और नोटों की गड्डी उठाकर भागने लगा। यह करतूत इतनी फिल्मी थी कि सड़क पर मौजूद ट्रैफिक और भीड़ के बावजूद उसने बड़े ही तेज़ी से काम किया। महिला और उनकी बेटी को तभी एहसास हुआ कि उनके हाथों से बड़ी रकम फिसल गई है।

पीड़ित मां-बेटी ने तुरंत बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवकों ने उन्हें धक्का देकर बाइक में बैठकर तेजी से फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले बाजार में चिल्लाते हुए मदद मांगने के बावजूद किसी ने उनकी सहायता नहीं की।

बजाज नगर थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में बाइक सवार दोनों युवकों की करतूत पूरी तरह कैद हो गई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

SHO पूनम चौधरी ने बताया कि महिला ने शिकायत में कहा कि वह और उनकी बेटी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आई थीं। रोड क्रॉस करते समय जैकेट में रखे नोट गिर गए, और वह unaware ही आगे बढ़ गईं। तभी पीछे से आते बाइक सवार युवकों ने नोट देखा और तेज़ी से इसे उठा लिया। घटना को देखकर दोनों महिलाओं ने पीछा किया, लेकिन बदमाश ट्रैफिक और भीड़ के बीच बाइक लेकर फरार हो गए।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की लूट की घटनाओं में समय की नादानी और भीड़ का डर अक्सर पीड़ितों को और असहाय बना देता है। CCTV फुटेज के माध्यम से दोनों बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास के इलाके में पूछताछ भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर न्याय सुनिश्चित किया जा सके।