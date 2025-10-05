जयपुर में स्पा थेरेपी के नाम पर चल रहा था हुस्न का धंधा, पुलिस की रेड में हड़कंप

राजधानी जयपुर की चमकती सड़कों और चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा सच फिर उजागर हुआ है। पुलिस ने उन जगहों पर रेड मारी, जहां “आराम और रिलैक्सेशन” का झांसा देकर देह व्यापार का धंधा खुलेआम चलाया जा रहा था।

राजधानी जयपुर में एक बार फिर पुलिस ने हुस्न के काले कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ किया है। चमचमाते बोर्ड्स, सेंट की खुशबू और “रिलैक्सेशन थेरेपी” के नाम पर चल रहा था देह व्यापार का गंदा धंधा। डीसीपी साउथ राजऋषि राज के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने शनिवार देर रात श्याम नगर और महेश नगर थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक छापेमारी कर दो अवैध मसाज पार्लर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दोनों जगहों से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मैनेजर, संचालक और सहयोगी शामिल हैं।

डीसीपी साउथ राजऋषि राज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के कुछ मसाज पार्लर सिर्फ नाम के हैं, असल में वहां देह व्यापार चल रहा है। इस पर डीएसटी टीम को एक्शन मोड में भेजा गया। सबसे पहले टीम ने श्याम नगर में एचडीएफसी बैंक के ऊपर स्थित स्पा स्टूडियो में दबिश दी।

अंदर का नजारा देखकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। मसाज के नाम पर चल रहा था अनैतिक कारोबार। जब टीम ने मैनेजर सतीश कुमार वर्मा (राजगढ़, अलवर निवासी) से लाइसेंस मांगा तो वो फर्जी निकला। इसी बीच वहां मौजूद आकाश वर्मा, ऋषि और पंकज सिंह पुलिस से उलझ गए। एएसआई साधूराम से हाथापाई की कोशिश की और धमकी दी — “देख लेना, हमें मत छेड़ना!”

लेकिन डीएसटी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि स्पा स्टूडियो रामनगर निवासी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत और सुनील कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन सारा संचालन सतीश वर्मा कर रहा था। स्पा की आड़ में वह ग्राहकों से संपर्क बनाता और सौदे तय करता था।

पहली रेड के बाद डीएसटी टीम ने दूसरी कार्रवाई महेश नगर के लक्ष्मी निवास होटल में की, जहां स्पा द हीलिंग वेलनेस के नाम पर वही कारोबार चल रहा था। टीम ने होटल में घुसते ही दो युवक और चार युवतियों को रंगे हाथ पकड़ा।

यहां भी पुलिस से उलझने की कोशिश हुई। आरोपी युवक महेश और नवीन आहूजा ने टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, सतीश वर्मा ही दोनों जगहों के बीच कड़ी का काम करता था। वह स्पा में आने वाले ग्राहकों से डील फाइनल करता और फिर होटल में युवतियों को भेज देता था। एडवांस पेमेंट ऑनलाइन ली जाती थी और होटल के कमरों में ‘मसाज सर्विस’ के नाम पर अनैतिक गतिविधि होती थी।

डीसीपी साउथ राजऋषि राज ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर में चल रहे अवैध मसाज पार्लर और होटल्स पर अब लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा — “जयपुर में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग स्पा की आड़ में यह धंधा कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।”

टीम ने मौके से फर्जी लाइसेंस, मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और होटल की बुकिंग डिटेल जब्त की हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है और क्या इसके तार अन्य शहरों से जुड़े हैं।