जयपुर: सिलेंडर मंगवाने की बात पर मां की पीट-पीटकर हत्या,गुस्से में माँ पर बरसाए मुक्के

जयपुर के करधनी इलाके का सोमवार सुबह का दृश्य हर किसी को हिला देने वाला था। शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार में एक बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह इतनी मामूली थी कि सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मां ने बेटे से कहा कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, मंगवा दे। बस इसी बात पर बेटा तिलमिला उठा और क्रूरता की हदें पार कर दीं।

सुबह करीब साढ़े 6 बजे संतोष देवी ने बेटे नवीन सिंह को सिलेंडर लाने के लिए कहा। इस पर नवीन भड़क गया। पहले मां को गालियां दीं और फिर ताबड़तोड़ मुक्कों से पीटने लगा। जब तक मां बेसुध नहीं हो गई, वह हैवानों की तरह वार करता रहा। संतोष देवी को बचाने की कोशिश पति लक्ष्मण सिंह और बेटियों ने की, लेकिन नवीन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्से में उसने मां का गला तक दबा दिया।

बेहोश हुई संतोष देवी को परिजन तुरंत सीकर रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया।

डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मृतका संतोष देवी मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेड़ी कुलवाना गांव की रहने वाली थीं। उनके पति लक्ष्मण सिंह सेना से रिटायर होने के बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए थे। फिलहाल पूरा परिवार जयपुर में अरुण विहार फ्लैट में रह रहा था।

संतोष देवी की दो बेटियों की शादी फरवरी में तय थी। परिवार इन दिनों शादी की तैयारियों में जुटा था। लेकिन उसी बीच यह दर्दनाक घटना हो गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेटे नवीन सिंह की शादी 2020 में हुई थी। परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद से ही उसका स्वभाव झगड़ालू हो गया था। पत्नी से अनबन इतनी बढ़ी कि वह उसे छोड़कर चली गई और बुलंदशहर (यूपी) में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया।

नवीन कुछ समय कॉल सेंटर में काम करता था, लेकिन पिछले दिनों से बेरोजगार होकर घर में ही रह रहा था। घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। परिजनों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया।

थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर नवीन को पकड़ लिया गया। शुरुआती कार्रवाई में उसे शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मां की मौत की पुष्टि होने के बाद हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई।

घटनास्थल का एफएसएल से परीक्षण करवाया गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मां के चेहरे पर लगी चोट और गला दबाने से मौत होना सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण स्पष्ट होगा।