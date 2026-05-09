जयपुर: सोशल मीडिया के जरिए रची जा रही थी आतंकी साजिश? चैट में मिला बम ब्लास्ट का सुराग लगा रहा हूं
राजस्थान एटीएस की कार्रवाई में सोशल मीडिया के जरिए चल रहे देशविरोधी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मामला केवल अलगाववादी प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संभावित आतंकी हमले की साजिश
राजस्थान एटीएस की कार्रवाई में सोशल मीडिया के जरिए चल रहे देशविरोधी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मामला केवल अलगाववादी प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संभावित आतंकी हमले की साजिश, हथियारों की मांग और संवेदनशील सूचनाएं साझा करने जैसे गंभीर आपराधिक पहलू भी जुड़े हुए हैं।
डिजिटल मॉनिटरिंग से खुला संदिग्ध नेटवर्क
एटीएस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शाखा को नियमित निगरानी के दौरान एक संदिग्ध अकाउंट पर नजर गई। जांच में पाया गया कि संबंधित युवक लगातार प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान कंटेंट शेयर कर रहा था, जिससे उसके गतिविधियों पर शक गहरा गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ऑपरेशन
यह पूरी कार्रवाई एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध की पहचान पंजाब निवासी गुरुविन्दर सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए फील्ड एक्शन शुरू किया गया।
पंजाब पहुंची एटीएस टीम, गहन पूछताछ
मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस ने एक विशेष टीम को पंजाब भेजा। स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदिग्ध से पूछताछ की गई और उसके मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट्स का विस्तृत डिजिटल विश्लेषण किया गया।
चैट में सामने आई ‘बम ब्लास्ट’ की साजिश
जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा आरोपी की चैट और वॉइस नोट्स से हुआ। इनमें एके-47 राइफल और ग्रेनेड जैसे हथियार मंगवाने की बात के साथ-साथ बम ब्लास्ट करने की साजिश से जुड़े संकेत मिले हैं। यह पहलू मामले को सीधे आतंकी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ता है।
आतंकी संगठन से संपर्क के प्रमाण
डिजिटल जांच में आरोपी की बातचीत प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीआरएफ (The Resistance Front) से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के साथ पाई गई। इन संवादों में न केवल विचारधारा बल्कि संभावित हमलों की योजना से जुड़े संकेत भी शामिल थे, जिससे एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
संवेदनशील बीएसएफ क्षेत्र का वीडियो शेयर
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बीएसएफ की एक संवेदनशील चौकी का वीडियो बनाकर उसे विदेश में बैठे अपने आकाओं को भेजा। यह कृत्य जासूसी और सुरक्षा में सेंध लगाने की श्रेणी में माना जा रहा है।
अलगाववादी प्रचार में सक्रिय भूमिका
आरोपी द्वारा खालिस्तान समर्थक संगठनों और उनके नेताओं के वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि वह केवल दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय रूप से प्रचार तंत्र का हिस्सा बना हुआ था।
कानूनी शिकंजा कसना शुरू
राजस्थान एटीएस की सूचना पर पंजाब के तरनतारण जिले के थाना सदर पट्टी में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क, फंडिंग और अन्य संभावित संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और कड़ी कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैल रहे इस तरह के नेटवर्क पर समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित आतंकी घटना को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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