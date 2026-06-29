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हाथ-पैर ने छोड़ा साथ तो रोबोट बना सहारा; जयपुर के SMS अस्पताल में हो रही हाईटेक रोबोटिक थेरेपी

Sachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
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रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रहे मरीज रमेश की कहानी इस तकनीक की अहमियत बताती है। छत से गिरने के बाद उनके हाथ और पैरों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। लंबे समय तक सामान्य जिंदगी की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई थी।

कभी लकवे के कारण हाथ-पैर हिलाना भी जिन मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता था, अब वही मरीज एक रोबोट की मदद से फिर से शरीर को हरकत देना सीख रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई रोबोटिक फिजियोथेरेपी मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यह रोबोट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराता, बल्कि मरीज के हर छोटे-बड़े मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखकर उसकी रिकवरी की दिशा भी तय करता है।

रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में शुरू हुई इस अत्याधुनिक सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा पैरालाइसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रेन इंजरी और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिल रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि जिन मरीजों को लंबे समय तक लगातार फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, उनके लिए यह तकनीक किसी गेम चेंजर से कम नहीं है।

एक बार कमांड, फिर लगातार सटीक एक्सरसाइज

रोबोटिक फिजियोथेरेपी की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रोग्रामिंग क्षमता है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज की बीमारी और शारीरिक स्थिति के अनुसार सिर्फ एक बार मशीन में आवश्यक डेटा फीड करता है। इसके बाद रोबोट उसी तय प्रोग्राम के अनुसार बार-बार बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सरसाइज कराता है। इससे हर मूवमेंट एक जैसी गुणवत्ता के साथ होता है और रिकवरी की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।

जहां सामान्य फिजियोथेरेपी में लंबे समय तक लगातार एक जैसी एक्सरसाइज कराना फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी चुनौती होता है, वहीं रोबोट बिना थके उसी सटीकता के साथ मरीज की थेरेपी जारी रख सकता है।

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दर्द से उम्मीद तक का सफर

रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रहे मरीज रमेश की कहानी इस तकनीक की अहमियत बताती है। छत से गिरने के बाद उनके हाथ और पैरों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। लंबे समय तक सामान्य जिंदगी की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई थी। अब रोबोटिक फिजियोथेरेपी से उन्हें धीरे-धीरे हाथ-पैरों में मूवमेंट महसूस होने लगी है। उनका कहना है कि इलाज के बाद अब शरीर पहले से बेहतर प्रतिक्रिया देने लगा है और उन्हें भरोसा है कि लगातार थेरेपी से और सुधार होगा।

कैसे काम करता है यह रोबोट

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी बताते हैं कि यह रोबोट मरीज के अपर और लोअर लिम्ब यानी हाथ और पैरों की एक्सरसाइज बेहद सटीक तरीके से कराता है। खासतौर पर उन मरीजों के लिए यह ज्यादा उपयोगी है, जो खुद से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते।

उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में कोई भी गतिविधि करने के लिए सबसे पहले दिमाग सक्रिय होता है। इसके बाद शरीर की मांसपेशियां समन्वय बनाकर प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी या स्पाइनल इंजरी जैसी स्थितियों में यही समन्वय बिगड़ जाता है। ऐसे में लगातार नियंत्रित और दोहराए जाने वाले मूवमेंट से मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच दोबारा बेहतर तालमेल विकसित करने में मदद मिलती है। यही काम यह रोबोट बेहद सटीक तरीके से करता है।

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एक रोबोट, लेकिन मरीज सैकड़ों

हालांकि इस नई तकनीक के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी सीमित उपलब्धता है। रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर की ओपीडी में रोजाना 300 से 350 मरीज पहुंचते हैं, जबकि आईपीडी में करीब 60 मरीज भर्ती रहते हैं। एक मरीज की रोबोटिक थेरेपी में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। ऐसे में वर्तमान मरीजों की संख्या के मुकाबले एक रोबोट पर्याप्त नहीं माना जा रहा।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह अभी शुरुआत है। भविष्य में जरूरत और संसाधनों के अनुसार रोबोट की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल किन मरीजों को रोबोटिक थेरेपी दी जाएगी, इसका फैसला विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी बीमारी और जरूरत के आधार पर करते हैं।

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तकनीक और इंसानियत का नया मेल

स्वास्थ्य सेवाओं में रोबोटिक तकनीक की यह शुरुआत सिर्फ मशीनों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। यह उन मरीजों के लिए नई उम्मीद है, जिनकी जिंदगी लंबे समय से व्हीलचेयर, बिस्तर या दूसरों के सहारे तक सिमट गई थी। अब यह रोबोट उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करा रहा, बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास और सामान्य जिंदगी की उम्मीद भी लौटा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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