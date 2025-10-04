jaipur sms hospital kidney transplant robotic surgery north india डायलिसिस पर जिंदगी बिता रहे बेटे को मां ने दी किडनी, SMS में हुआ उत्तर भारत का पहला रोबोटिक ऑपरेशन, Jaipur Hindi News - Hindustan
डायलिसिस पर जिंदगी बिता रहे बेटे को मां ने दी किडनी, SMS में हुआ उत्तर भारत का पहला रोबोटिक ऑपरेशन

जयपुर का सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा मेडिकल सेंटर माना जाता है। यहां शनिवार को इतिहास रच दिया गया, जब पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 4 Oct 2025 10:40 PM
जयपुर का सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा मेडिकल सेंटर माना जाता है। यहां शनिवार को इतिहास रच दिया गया, जब पहली बार रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। यह ऑपरेशन न केवल तकनीक के लिहाज से अनोखा था, बल्कि एक मां के त्याग और बेटे के प्रति उसके स्नेह की भी मिसाल बन गया।

दरअसल, 71 साल की एक महिला ने अपने 34 वर्षीय बेटे को किडनी दान की। बेटे की दोनों किडनियां हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो चुकी थीं और वह महीनों से डायलिसिस पर था। डॉक्टरों के मुताबिक, समय रहते किडनी ट्रांसप्लांट ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय था। मां ने बिना किसी हिचक अपनी किडनी बेटे को देने का फैसला किया।

इस सर्जरी में दो तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी (दूरबीन तकनीक) से किया। इसमें महिला के पेट पर केवल 5-6 सेंटीमीटर का छोटा चीरा लगाया गया और किडनी को सावधानी से निकाला गया। दूसरी ओर, बेटे का ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से किया गया। रोबोट की मदद से डॉक्टरों ने मात्र 6-7 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर नई किडनी प्रत्यारोपित की।

पूरे ऑपरेशन को पूरा करने में साढ़े तीन घंटे लगे। इस दौरान SMS हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग के एचओडी और सीनियर प्रोफेसर डॉ. शिवम प्रियदर्शी के नेतृत्व में टीम ने सर्जरी की। टीम में डॉ. नीरज अग्रवाल, डॉ. गोविंद शर्मा, डॉ. सोमेंद्र बंसल शामिल रहे। वहीं, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. वर्षा कोठारी, डॉ. अनुपमा गुप्ता और डॉ. सिद्धार्थ शर्मा ने अहम भूमिका निभाई।

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पिछले दस सालों में 800 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। लेकिन यह पहला मौका था जब रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रांसप्लांट किया गया। सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के अधीक्षक डॉ. विनय मल्होत्रा ने बताया कि यह कदम SMS की चिकित्सा सेवाओं के स्तर को और ऊंचा उठाता है। रोबोटिक तकनीक से मरीज को कम दर्द होता है, छोटा चीरा लगता है और रिकवरी भी तेजी से होती है।

इस पूरी कहानी में सबसे भावुक पहलू मां और बेटे का रिश्ता है। एक 71 साल की महिला, जिसकी उम्र में खुद को देखभाल की ज़रूरत होती है, उसने अपने बेटे को जीवनदान देने का साहस दिखाया। यह त्याग केवल चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनकी सेहत और मेडिकल फिटनेस के कारण वे किडनी डोनेट कर पाईं।

जयपुर का SMS हॉस्पिटल पहले से ही जटिल सर्जरी और ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है। अब रोबोटिक तकनीक के जुड़ने से यह राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में मरीजों के लिए और बड़ा सहारा बन जाएगा। छोटे चीरे और तेज़ रिकवरी का फायदा खासतौर पर उन मरीजों को होगा, जो डायलिसिस की लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

