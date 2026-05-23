जयपुर में CM काफिले के दौरान खड़े वाहनों में जा घुसी स्लीपर बस; 6 लोग घायल

राजधानी जयपुर में शनिवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने से पहले एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीकर रोड पर यातायात रोके जाने के दौरान तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और पीछे से खड़े वाहनों में जा घुसी।

राजधानी जयपुर में शनिवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने से पहले एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीकर रोड पर यातायात रोके जाने के दौरान तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और पीछे से खड़े वाहनों में जा घुसी। हादसे में 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 6 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि मुख्यमंत्री का काफिला घटना से कुछ समय पहले ही वहां से निकल चुका था।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान रोका गया था ट्रैफिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के नींदड़ स्थित रिसोर्ट में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत भाजपा जयपुर शहर जिला प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने पहुंचे थे। उनके आवागमन को देखते हुए सीकर रोड पर सनसिटी क्षेत्र के पास शाम करीब 6:15 बजे कुछ समय के लिए यातायात रोका गया था।

ट्रैफिक रुकने के कारण सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन कतार में खड़े थे। इसी दौरान जयपुर से सीकर की ओर जा रही एक निजी कंपनी की स्लीपर बस तेज रफ्तार में पहुंची और सामने खड़े वाहनों को समय पर नहीं रोक सकी।

बस ने पीछे से मारी टक्कर, डिवाइडर पर चढ़ी कार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक के बाद एक कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में कुल चार कारें क्षतिग्रस्त हुईं। इनमें से एक कार टक्कर लगने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।

कार के गेट तोड़कर निकाले गए घायल हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान एक टैक्सी कार को हुआ, जिसका पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार की पिछली सीट पर बैठी एक महिला और एक युवक अंदर फंस गए।

हरमाड़ा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर कार का पिछला गेट तोड़ा और दोनों को बाहर निकाला। युवक सीट के दबाव में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल 112 सेवा की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया।

6 घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती हादसे में घायल छह लोगों को इलाज के लिए सीकेएस अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में सांगानेर के रामपुरा रोड निवासी राजेश जैन, लक्ष्मी विहार निवासी रेखा पत्नी पंकज और प्रियांशी जैन पत्नी अमन जैन सहित अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार एक युवक की हालत अपेक्षाकृत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य को सामान्य चोटें आई हैं।

शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की बात हरमाड़ा थाना पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त स्लीपर बस धार्मिक यात्रा पर पर्यटकों को लेकर जा रही थी। बस अहमदाबाद से रवाना होकर खाटूश्यामजी दर्शन के बाद हरिद्वार जा रही थी।

पुलिस के अनुसार सीकर रोड पर बस के ब्रेक फेल होने की आशंका सामने आई है। वहीं रुके हुए ट्रैफिक में बस की गति अधिक होने से नुकसान बढ़ गया।

हादसे के बाद चालक फरार, बस जब्त हरमाड़ा थाना प्रभारी उदय यादव ने बताया कि हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।