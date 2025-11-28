जयपुर-सीकर में हुई बारिश; कई जिलों में चेतावनी, कल से घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट
राजस्थान में गुरुवार रात से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज से राज्य के कई जिलों में बारिश, घने बादल और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आने वाले दो दिन प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जहां आज हल्की बारिश और बदली छाए रहने की संभावना है, वहीं कल से कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही दिसंबर की शुरुआत से कोल्ड वेव का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई गई है।
शुक्रवार सुबह जयपुर में मौसम एकदम बदला-बदला नजर आया। शहर में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे सुबह के समय ठंडक बढ़ गई और लोगों को ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। इसी तरह सीकर में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। राजधानी जयपुर के अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी आज हल्की बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदल गया था। बादल छाने के कारण दिन का तापमान गिर गया। धूप कमजोर रही और पूरे दिन हल्की ठंड बनी रही। हालांकि उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ने से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेखावाटी क्षेत्र में बुधवार की कड़कड़ाती सर्दी के बाद गुरुवार को लोगों को कुछ राहत मिली।
मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, आज अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के आसपास बादल छाए रह सकते हैं और कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। दूसरी ओर, राज्य के बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है।
29 और 30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर छह जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण सुबह दृश्यता कम होने की संभावना है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसके साथ ही दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर (कोल्ड वेव) चलने की पूरी संभावना जताई गई है।
कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी, सर्दी से मिली राहत
गुरुवार को हल्के बादलों के कारण राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान बढ़ा। सीकर, जयपुर और नागौर में रात का तापमान 2 से 8 डिग्री तक बढ़ गया। इससे लोगों को तेज सर्दी से कुछ राहत मिली।
पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। सीकर का तापमान 8.5 डिग्री बढ़कर 12.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यह 5 डिग्री से नीचे चला गया था। नागौर में भी तापमान 5.8 डिग्री बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार को धूप कमजोर रही और कई जिलों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जयपुर, पिलानी, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चूरू और करौली में दिनभर ठंडक महसूस की गई। करौली में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री, गंगानगर में 24.7 डिग्री और अजमेर में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
