जयपुर में नींबू के पैसे मांगना पड़ा भारी, दबंगों ने दुकानदार को पीटा

गुलाबी नगरी के जयसिंहपुरा खोर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। यहां एक फल-सब्जी विक्रेता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया गया

गुलाबी नगरी के जयसिंहपुरा खोर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। यहां एक फल-सब्जी विक्रेता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया गया क्योंकि उसने ग्राहक से नींबू के पैसे मांग लिए। मामूली से विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

मामूली बात से शुरू हुआ विवाद, हिंसा में बदला घटना 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पप्पू लाल सैनी, जो 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान चलाते हैं, रोज की तरह दुकान समेटने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुंड रोड निवासी मोहित शर्मा वहां नींबू खरीदने पहुंचा। जब वह नींबू लेकर जाने लगा, तो दुकानदार ने उससे पैसे मांगे।

बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। आरोप है कि मोहित ने पैसे देने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते बात गाली-गलौच तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, मामूली सी बहस अचानक उग्र हो गई और आरोपी ने अपना आपा खो दिया।

डंडों से हमला, खून से लथपथ हुआ दुकानदार विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पास में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और पप्पू लाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपी ने अपने कुछ साथियों को भी मौके पर बुला लिया। थोड़ी ही देर में कई लोग लाठियां लेकर पहुंचे और एक निहत्थे दुकानदार को घेरकर पीटना शुरू कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपियों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। हमले में पप्पू लाल के दोनों हाथों और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह लहूलुहान हो गया।

पहले भी करता था दबंगई, इस बार विरोध पड़ा भारी पीड़ित ने बताया कि आरोपी अक्सर उसकी दुकान से दबंगई दिखाकर उधार सब्जियां ले जाता था और कभी पैसे नहीं चुकाता था। इस बार जब उसने हिम्मत दिखाते हुए पैसे मांग लिए, तो आरोपी भड़क गया और जानलेवा हमला कर दिया।

यह घटना इलाके में बढ़ती गुंडागर्दी और छोटे व्यापारियों की असुरक्षा को भी उजागर करती है, जहां रोजमर्रा की कमाई करने वाले लोग भी अब सुरक्षित नहीं हैं।

राहगीरों की सूझबूझ से बची जान हमले के दौरान दुकानदार की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ को अपनी ओर आता देख आरोपी घबरा गए और दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और तुरंत प्राथमिक उपचार दिलवाया।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, आरोपियों की तलाश जारी घटना के बाद पीड़ित ने जयसिंहपुरा खोर थाने में नामजद शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फुटेज में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान कर दबिश दे रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छोटे दुकानदार अब भी सुरक्षित हैं? महज कुछ रुपये के लेन-देन को लेकर इस तरह की हिंसा समाज में बढ़ती असहिष्णुता और दबंग मानसिकता की ओर इशारा करती है।