जयपुर में नींबू के पैसे मांगना पड़ा भारी, दबंगों ने दुकानदार को पीटा
गुलाबी नगरी के जयसिंहपुरा खोर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। यहां एक फल-सब्जी विक्रेता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया गया
गुलाबी नगरी के जयसिंहपुरा खोर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। यहां एक फल-सब्जी विक्रेता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट दिया गया क्योंकि उसने ग्राहक से नींबू के पैसे मांग लिए। मामूली से विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
मामूली बात से शुरू हुआ विवाद, हिंसा में बदला
घटना 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पप्पू लाल सैनी, जो 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान चलाते हैं, रोज की तरह दुकान समेटने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुंड रोड निवासी मोहित शर्मा वहां नींबू खरीदने पहुंचा। जब वह नींबू लेकर जाने लगा, तो दुकानदार ने उससे पैसे मांगे।
बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। आरोप है कि मोहित ने पैसे देने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते बात गाली-गलौच तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, मामूली सी बहस अचानक उग्र हो गई और आरोपी ने अपना आपा खो दिया।
डंडों से हमला, खून से लथपथ हुआ दुकानदार
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पास में पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और पप्पू लाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपी ने अपने कुछ साथियों को भी मौके पर बुला लिया। थोड़ी ही देर में कई लोग लाठियां लेकर पहुंचे और एक निहत्थे दुकानदार को घेरकर पीटना शुरू कर दिया।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपियों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। हमले में पप्पू लाल के दोनों हाथों और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह लहूलुहान हो गया।
पहले भी करता था दबंगई, इस बार विरोध पड़ा भारी
पीड़ित ने बताया कि आरोपी अक्सर उसकी दुकान से दबंगई दिखाकर उधार सब्जियां ले जाता था और कभी पैसे नहीं चुकाता था। इस बार जब उसने हिम्मत दिखाते हुए पैसे मांग लिए, तो आरोपी भड़क गया और जानलेवा हमला कर दिया।
यह घटना इलाके में बढ़ती गुंडागर्दी और छोटे व्यापारियों की असुरक्षा को भी उजागर करती है, जहां रोजमर्रा की कमाई करने वाले लोग भी अब सुरक्षित नहीं हैं।
राहगीरों की सूझबूझ से बची जान
हमले के दौरान दुकानदार की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ को अपनी ओर आता देख आरोपी घबरा गए और दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और तुरंत प्राथमिक उपचार दिलवाया।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, आरोपियों की तलाश जारी
घटना के बाद पीड़ित ने जयसिंहपुरा खोर थाने में नामजद शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। फुटेज में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान कर दबिश दे रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छोटे दुकानदार अब भी सुरक्षित हैं? महज कुछ रुपये के लेन-देन को लेकर इस तरह की हिंसा समाज में बढ़ती असहिष्णुता और दबंग मानसिकता की ओर इशारा करती है।
फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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