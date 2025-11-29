जयपुर में भगवान शिव के नाम नोटिस टिकाने वाले निरीक्षक सस्पेंड

संक्षेप: जयपुर के गांधी पथ, वैशाली नगर स्थित एक शिव मंदिर को अतिक्रमण नोटिस जारी करने के विवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के जोन-7 के प्रवर्तन निरीक्षक अरुण कुमार पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है।

जयपुर के गांधी पथ, वैशाली नगर स्थित एक शिव मंदिर को अतिक्रमण नोटिस जारी करने के विवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के जोन-7 के प्रवर्तन निरीक्षक अरुण कुमार पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार करने वाले जोन उपायुक्त अभिषेक गोयल को कोई कार्रवाई नहीं हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, यह विवाद 21 नवंबर को शुरू हुआ, जब पूनिया ने स्थानीय शिव मंदिर के खिलाफ अतिक्रमण नोटिस जारी किया। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह कार्रवाई JDA जोन-7 के उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। उपायुक्त गोयल की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल सड़क की सीमा में प्रवेश कर रही थी, और सड़क पर क्रमशः 1.59 मीटर व 1.06 मीटर का अतिक्रमण पाया गया था।

स्थानीय लोगों ने नोटिस जारी होते ही जोरदार विरोध शुरू कर दिया। मंदिर के नाम नोटिस मिलने के बाद प्रशासन और सरकार के कानों तक यह मामला पहुंचा। इसके तुरंत बाद जेडीए सचिव निशांत जैन ने प्रवर्तन निरीक्षक अरुण पूनिया को निलंबित कर दिया।

इस मामले में विवाद का केंद्र बिंदु यह रहा कि नोटिस में स्पष्ट उल्लेख था कि कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में की जा रही थी। नोटिस में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लिखा गया कि डीबी सिविल कंटेम्प्ट पिटिशन संख्या 658/2024 में 11 सितंबर 2025 को पारित आदेश के अनुसार उपायुक्त जोन-7 ने मंदिर परिसर की सीमा को सड़क सीमा में पाया था।

हालांकि, स्थानीय संगठन तेजोदय संस्थान के सदस्य यशपाल लेगा ने कहा कि सरकार ने अरुण पूनिया को ‘बली का बकरा’ बना दिया। लेगा ने बताया कि निरीक्षक पूनिया ने केवल उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए उपायुक्त की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। उनका कहना है कि अगर किसी पर कार्रवाई करनी थी, तो यह उपायुक्त अभिषेक गोयल के खिलाफ होनी चाहिए थी, जिन्होंने अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार की थी।

इस मामले से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और निष्पादन में एक अंतर नजर आ रहा है। उपायुक्त ने तकनीकी रिपोर्ट तैयार की, जबकि निरीक्षक ने उसे अमल में लाया। बावजूद इसके, विवाद के दबाव में सिर्फ निरीक्षक की सेवाओं पर कार्रवाई की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला प्रशासनिक कार्य और न्यायिक आदेश के पालन में संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है। वहीं, स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात से भी जुड़ा है कि धार्मिक स्थलों से संबंधित नोटिस प्रशासनिक कारणों से जारी किए गए, लेकिन जनता की भावनाओं का उचित ध्यान नहीं रखा गया।

अरुण कुमार पूनिया की सस्पेंशन की खबर के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी बहस तेज हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ही कार्रवाई का सामना करना चाहिए, जबकि रिपोर्ट बनाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है।