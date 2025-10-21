जयपुर का शास्त्री नगर सबसे प्रदूषित, रेड जोन में पहुंचा AQI स्तर

संक्षेप: दीपावली की धूम-धाम के बाद राजधानी जयपुर और प्रदेश के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है। मंगलवार को राजधानी जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्तर 300 के पार पहुंच गया, जिससे शहर रेड जोन में आ गया।

दीपावली की धूम-धाम के बाद राजधानी जयपुर और प्रदेश के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है। मंगलवार को राजधानी जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्तर 300 के पार पहुंच गया, जिससे शहर रेड जोन में आ गया। सुबह तक यह स्तर 250 के आसपास था, लेकिन दिनभर बढ़ते प्रदूषण ने स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बजा दी।

विशेषज्ञों के अनुसार, दीपावली के दौरान हुई आतिशबाजी और पटाखों से निकला धुआं अब तक वातावरण में मौजूद है। इसके साथ ही बादल छाने और हवा की धीमी गति ने प्रदूषण को फैलने नहीं दिया। इस कारण धूल और धुआं वायुमंडल में निचले स्तर पर फंसकर हवा को जहरीली बना रहे हैं।

जयपुर के शास्त्री नगर और विद्याधर नगर में मंगलवार को AQI लेवल सबसे अधिक 336 दर्ज किया गया। सीतापुरा और प्रताप नगर में भी यह स्तर 319 तक पहुंचा। राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक साबित हो रहा है। आदर्श नगर, राजापार्क और ट्रांसपोर्ट नगर में AQI 256 दर्ज हुआ, जबकि एमआई रोड और चारदीवारी के आसपास का क्षेत्र 238 पर था। सीतापुरा, प्रताप नगर और जगतपुरा के आसपास AQI लेवल 275 पर पहुंच गया।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र और एनसीआर से सटे भिवाड़ी में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा) का AQI स्तर 338 पर पहुंचकर रेड जोन में शामिल हो गया। यहां पिछले दिनों तक यह स्तर 130 से 170 के बीच था, जो सोमवार को बढ़कर 200 पार हो गया और मंगलवार को और भी ऊपर चला गया। भिवाड़ी के बाद धौलपुर में AQI 264, जोधपुर में 250 और अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर और चूरू में 200 से ऊपर दर्ज किया गया।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस और अस्थमा के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदूषण के इस उच्च स्तर के कारण श्वसन संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय मरीजों को घर के अंदर रहना चाहिए और मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मौसम और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों का छाना और हवा का बहाव न होना प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देता है। दीपावली के दौरान फेंके गए पटाखों और गाड़ियों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य स्रोतों से निकला धुआं वायुमंडल में फंसकर निचले स्तर पर जमा हो गया है। इस वजह से शहरों में दृश्यता भी कम हुई है और हवा सांस लेने के लिए हानिकारक हो गई है।

प्रदेशवासियों को सलाह दी जा रही है कि वे बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करें, ज्यादा देर तक खुले में न रहें और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को विशेष सुरक्षा दें। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि हवा की गति बढ़ी और बादल हटे, तो प्रदूषण स्तर में कमी आ सकती है, अन्यथा हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है।