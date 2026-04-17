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जयपुर में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा; जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत

Apr 17, 2026 06:07 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा जोन स्थित 200 फीट रोड पर सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस के रिसाव से दम घुटने के कारण दो मजदूर अचेत हो गए,

जयपुर में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा; जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत

राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा जोन स्थित 200 फीट रोड पर सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस के रिसाव से दम घुटने के कारण दो मजदूर अचेत हो गए, जिन्हें तत्काल कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, सीवरेज टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को ठेकेदार द्वारा टैंक के अंदर उतारा गया था। इसी दौरान टैंक में जमा जहरीली गैस के संपर्क में आने से दोनों मजदूरों की हालत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए।

सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सीवरेज सफाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। सुरक्षा उपकरणों के बिना ही मजदूरों को टैंक में उतार दिया गया था।

प्रशासन पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सीवरेज सफाई कार्यों में हो रही लापरवाही और मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन की भूमिका की भी जांच की मांग उठ रही है।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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