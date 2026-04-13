जयपुर सेशन कोर्ट को फिर मिली बम धमकी, पुलिस ने खाली कराया परिसर
राजधानी जयपुर स्थित सेशन कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।
राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में तुरंत सतर्कता बढ़ा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीमें मौके पर पहुंचीं और एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया।
सूचना मिलते ही हरकत में आया प्रशासन
सुबह करीब सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करते हुए मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए।
नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान
मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीमों ने कोर्ट परिसर के हर हिस्से की गहनता से जांच की। कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और आसपास के इलाकों में बारीकी से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि, लंबी तलाशी के बाद भी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे यह मामला एक बार फिर फर्जी धमकी की आशंका की ओर इशारा करता है।
सुबह बदले समय के बीच बढ़ी हलचल
गौरतलब है कि कोर्ट में आज से ही सुनवाई का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया था। ऐसे में सुबह-सुबह ही कोर्ट परिसर में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। इसी दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की भारी मौजूदगी से अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिसर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
घटना के बाद पूरे अदालत परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रवेश द्वारों पर सख्ती बढ़ाई गई है और हर आने-जाने वाले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
धमकी की जांच जारी
पुलिस के अनुसार, धमकी भरा ई-मेल किसने भेजा, इसका पता लगाने के लिए साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है। ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। फिलहाल, इस धमकी की जिम्मेदारी किसी संगठन या व्यक्ति ने नहीं ली है।
लगातार मिल रही फर्जी धमकियां
बता दें कि जयपुर सेशन कोर्ट को पिछले कुछ समय से लगातार बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिल रही हैं। हर बार सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरतते हुए तलाशी अभियान चलाती हैं, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बावजूद इसके, इन धमकियों के पीछे शामिल आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
पुलिस की अपील घबराएं नहीं
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराने की बजाय सतर्क रहें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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