जयपुर में बरसाती नाले में बही स्कॉर्पियो, लोगों की सूझबूझ से बचीं जानें

जयपुर के आमेर इलाके में सोमवार सुबह का वक्त था। आसमान में बादलों का डेरा था और हल्की बरसात हो रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार नाई की थड़ी से जयसिंहपुरा खोर जाने वाले मार्ग पर पहुंची। सड़क के बीच से बहता बरसाती नाला उस समय तेज रफ्तार में था।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 1 Sep 2025 11:36 AM
जयपुर के आमेर इलाके में सोमवार सुबह का वक्त था। आसमान में बादलों का डेरा था और हल्की बरसात हो रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार नाई की थड़ी से जयसिंहपुरा खोर जाने वाले मार्ग पर पहुंची। सड़क के बीच से बहता बरसाती नाला उस समय तेज रफ्तार में था। अचानक ही कार का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे पानी के तेज बहाव में समा गई। पलभर में स्कॉर्पियो बहने लगी और लोगों की सांसें अटक गईं।

सड़क किनारे खड़े लोगों ने शोर मचाया और मदद के लिए दौड़े। कार के अंदर सवार लोग घबराए हुए थे। पानी की लहरें गाड़ी को धकेल रही थीं और किसी भी क्षण बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पूरी कोशिश की और आखिरकार कार सवारों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान तो बच गई, लेकिन स्कॉर्पियो पूरी तरह नाले में फंसी रही। थोड़ी देर बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई और कार को खींचकर बाहर निकाला गया।

इस नाले पर यह पहली घटना नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून की शुरुआत के साथ ही इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। हर बार बारिश के दौरान पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग यहां चोटिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

नाई की थड़ी से जयसिंहपुरा खोर को जोड़ने वाला यह रास्ता इलाके का मुख्य मार्ग है। यही वजह है कि लोग मजबूरी में इसी रास्ते से गुजरते हैं। हल्की बारिश में भी नाले का पानी सड़क पर फैल जाता है और तेज बहाव में वाहन बहने का खतरा बना रहता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार इस समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। मौके पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार-बार हादसे होने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब उनका कहना है कि जब तक प्रशासन इस नाले पर पक्का पुल नहीं बनाता या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और लोगों की जान पर खतरा बना रहेगा।

इस घटना ने नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि साल-दर-साल बजट जारी होता है, मीटिंग होती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता। नाले पर पुल बनाने की मांग वर्षों से लंबित है, मगर अधिकारियों ने इसे प्राथमिकता में शामिल नहीं किया।

स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन अगर पहले से सावधानी बरतता तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। लोग अब इसे हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी मान रहे हैं।

गांववालों ने अब साफ कह दिया है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक नाले पर पक्का पुल नहीं बनेगा या कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बनाया जाएगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे।

आज ही स्थानीय लोग निगम मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वे कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएंगे। साथ ही लंबित कार्यों को पूरा कराने की मांग रखेंगे। लोगों का कहना है कि अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन होगा।

हर साल बरसात में यही हालात सामने आते हैं। हादसे होते हैं, लोग घायल होते हैं, वाहन बहते हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला।

