जयपुर में सर्द मौसम का असर, स्कूली बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान

Jan 05, 2026 07:47 pm IST
जयपुर में स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में लगातार बढ़ती सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जयपुर कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। हालांकि, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे।

विंटर वेकेशन के बाद फिर बढ़ी परेशानी

गौरतलब है कि राजस्थान में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश (विंटर वेकेशन) घोषित किया गया था। छुट्टियां समाप्त होने के बाद सोमवार को बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन घने कोहरे और शीतलहर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही और ठंडी हवाओं ने बच्चों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया।

जयपुर शहर में कोहरे का असर इतना ज्यादा था कि दोपहर करीब 2 बजे तक धूप नहीं निकल सकी। इसके बाद कुछ इलाकों में हल्की धूप जरूर दिखाई दी, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठंड का अहसास पूरे दिन बना रहा। बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों ने भी स्कूल आने-जाने में परेशानी झेली।

प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी

मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने तत्काल स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि घने कोहरे, गिरते तापमान और शीतलहर के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को अस्थायी राहत देने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

अन्य जिलों में भी पहले ही हो चुका है अवकाश घोषित

जयपुर से पहले राज्य के कई जिलों में कलेक्टरों ने सर्दी के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी थीं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, बारां समेत अन्य जिलों में भी घने कोहरे और शीतलहर के कारण स्कूलों में अवकाश दिया गया है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है।

जयपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात और दिन

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, दिन में भी हालात सामान्य नहीं रहे। घने कोहरे और तेज सर्द हवाओं के कारण अधिकतम तापमान केवल 14.8 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सका।

इससे पहले 4 जनवरी को जयपुर में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान में आई इस तेज गिरावट ने आमजन के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

फिलहाल राहत, आगे भी नजर मौसम पर

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी सुबह के समय घना कोहरा और सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर आगे भी छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

कुल मिलाकर, जयपुर में सर्दी के कहर के बीच जिला प्रशासन का यह फैसला स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब बच्चे कुछ दिनों तक ठंड से राहत पाकर सुरक्षित माहौल में रह सकेंगे।

